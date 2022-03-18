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人行可能下調存款準備率 維持「穩中寬鬆」基調不變

記者林則宏／綜合報導
中國人行傳出可能下調存款準備率。（中新社）
中國人行傳出可能下調存款準備率。（中新社）

美國聯準會（Fed）於16日宣布調高利率1碼，為2018年12月以來首次升息。分析師指出，中國國務院金融穩定發展委員會周三提出，針對宏觀經濟運行，中國貨幣政策要「主動應對」，意味中國將繼續維持「穩中寬鬆」貨幣政策基調，中國央行近期甚至可能下調存款準備率。

界面新聞報導，中國植信投資研究院指出，中國經濟金融形勢需要貨幣政策「以我為主」，要注意的是，中國穩健貨幣政策的偏鬆操作空間正受到壓縮。當前美中十年期國債收益利差已降至近三年來最低點，處於65個基點以下，一年期國債收益利差也降至85個基點左右。

植信投資研究院表示，美國這次升息將一定程度上加大中國中國跨境資本流出壓力。這種情況下，中國下調政策利率的空間較為有限，未來降息的機率較小。

植信投資研究院認為，中國「以我為主」的穩健貨幣政策主動應對宏觀經濟運行，可進一步加強前瞻性運作，提前布局。例如通過擴大逆回購力度、超額續作MLF（中期借貸便利）等偏鬆操作保持流動性合理充裕，第一季度末或第二季度初再次小幅降準尚有操作空間。

招商證券指出，中國國務院金融穩定發展委員會16日就先召開會議「穩定軍心」。預期中國人民銀行（中國央行）會做好流動性保障工作，近期降準的可能性較高。但考慮到跨境資金流動形勢，降息可能會有所延緩，人行「穩中寬鬆」的政策基調不會因美國升息而改變。

而香港金融管理局17日則宣布跟進升息，上調基本利率1碼至0.75%。金管局總裁余偉文表示 ，美國正式進入加息周期，是市場預期之內的事。參考以往經驗，港元拆息未必會立即跟隨美元拆息上調，滯後的幅度取決於本地市場港元資金供求情況。銀行息率方面，銀行會就本身的資金成本結構作出商業決定。

貨幣 升息 投資

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