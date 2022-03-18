中國物流業併購 件數、金額創新高

國際會計師事務所普華永道17日發布報告顯示，2021年中國物流行業併購交易數量和金額均創歷史新高。

中新社報導，報告指出，2021年中國大陸物流行業交易數量同比增長38%，達到創紀錄 的190宗，連續3年實現正增長；交易金額同比大幅攀升1.58倍，達到人民幣2247億元（約78.2億美元）。

2021年交易頻率高達每2天就有一宗，行業併購整合的步伐加快，其中，綜合物流和物流智能信息化，成為最受關注的領域。

報告指出，2021年，物流智能信息化領域的交易數量再次領跑全行業，同時，新冠疫情 下高速增長的跨境貿易為綜合物流領域帶來併購整合的契機，交易金額位居第一並創下新紀錄。

具體來看，2021年，物流智能信息化領域共發生75宗併購交易，64家融資 企業中，有11家在一年內連續獲得兩次融資，交易金額增長41%至約人民幣329億元（約11.4億美元）。

報告認為，創紀錄的交易數量和金額充分顯示了投資 者對物流智能信息化領域的信心。

其中，物流設備智能化細分賽道最受矚目，2021年交易數量同比大幅增長88%至近六年峰值的49宗，涉及交易金額同比增長34%至約人民幣107億元（約13.7億美元），更有7家企業在1年內連續獲得兩次融資。