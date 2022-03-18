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中國物流業併購 件數、金額創新高

中國新聞組／綜合報導

國際會計師事務所普華永道17日發布報告顯示，2021年中國物流行業併購交易數量和金額均創歷史新高。

中新社報導，報告指出，2021年中國大陸物流行業交易數量同比增長38%，達到創紀錄 的190宗，連續3年實現正增長；交易金額同比大幅攀升1.58倍，達到人民幣2247億元（約78.2億美元）。

2021年交易頻率高達每2天就有一宗，行業併購整合的步伐加快，其中，綜合物流和物流智能信息化，成為最受關注的領域。

報告指出，2021年，物流智能信息化領域的交易數量再次領跑全行業，同時，新冠疫情下高速增長的跨境貿易為綜合物流領域帶來併購整合的契機，交易金額位居第一並創下新紀錄。 　　

具體來看，2021年，物流智能信息化領域共發生75宗併購交易，64家融資企業中，有11家在一年內連續獲得兩次融資，交易金額增長41%至約人民幣329億元（約11.4億美元）。

報告認為，創紀錄的交易數量和金額充分顯示了投資者對物流智能信息化領域的信心。

其中，物流設備智能化細分賽道最受矚目，2021年交易數量同比大幅增長88%至近六年峰值的49宗，涉及交易金額同比增長34%至約人民幣107億元（約13.7億美元），更有7家企業在1年內連續獲得兩次融資。

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