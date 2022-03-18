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7天漲3次 中國國產特斯拉再漲價

記者黃雅慧／綜合報導
特斯拉中國官網顯示，後輪驅動Model Y售價提高至人民幣31.69萬元。（取材自特斯拉中國官網）
特斯拉中國官網顯示，後輪驅動Model Y售價提高至人民幣31.69萬元。（取材自特斯拉中國官網）

中國國產特斯拉再度宣布漲價！據特斯拉中國官網17日顯示，後輪驅動Model Y售價提高至人民幣31.69萬元（約5萬美元），漲幅人民幣1萬5060元（約2380.7美元）。Model Y長續航、高性能版售價維持不變。

其實，特斯拉中國剛完成一波漲價，15日Model 3後輪驅動版、高性能版和Model Y長續航、高性能版漲價，漲幅為人民幣1.8萬至2萬元（約2845美元至3161美元）不等。更早的10日，Model 3高性能版和Model Y長續航、高性能版均漲價人民幣1萬元（約1580美元）。

對於特斯拉在短時間調漲價格的手法引發討論。一個原因可能是原物料上漲而不得不提價。特斯拉執行長馬斯克近期公開講話中提到，特斯拉和Space X在原材料和物流領域正面臨巨大的通膨壓力。早前，特斯拉也一直宣稱調價取決於原材料漲跌，歷史上也因為原材料成本下降而下調過車價。

但也有說法認為是銷售策略，據「上海證券報」援引某位新能源汽車銷售人士說法，在15日特斯拉宣布新一輪漲價後，特斯拉的銷售人員們在朋友圈內大量發送後輪驅動版Model Y的廣告，聲稱該款車型暫時售價不變，不搶就要漲價了。該人士指出，「特斯拉通過幾輪提價早已將成本壓力轉嫁給了消費者，這更可能是一種銷售策略。」

不過，除特斯拉之外，比亞迪也發布了近三個月來的第2次提價通知。相關新能源車型自16日起漲價幅度在人民幣3000元至6000元（約474.2美元至948.5美元）不等，比亞迪明確表示受到近期原材料上漲所致。可見，原材料的上漲對各車企而言仍然是不小的壓力。

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