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鴻海去年財報「三率三升」 大賺一個股本

記者蕭君暉／綜合報導

鴻海16日公布去年財報「三率三升」，稅後純益台幣1393.2億元（約49.06億美元），為近五年高點，年增37%，每股純益10.05元台幣，14年來最佳。鴻海董事長劉揚偉表示，即便今年外在環境變化大，鴻海業績仍可望持平去年，並會爭取更多訂單，目標每股純益極大化。法人看好，鴻海今年再度挑戰賺一個股本。

鴻海尚未公布去年股利，劉揚偉透露，「盈餘分配率一定會超過五成」。法人以去年每股純益10.05元計算，現金股利至少5元起跳，為歷年最佳，以16日收盤價101.5元計算，殖利率約5%。

鴻海預計5月31日召開股東會，屆時全面改選董事，並將討論旗下富智康子公司BFIH在印度掛牌上市案。富智康表示，分拆印度附屬公司BFIH，預估今年第3季前在印度證券交易所上市。

鴻海16日傍晚公告，富智康子公司Bharat FIH Limited（BFIH）為拓展印度地區相關業務市場、增強BFIH競爭力，擬在印度申請首次公開發行盧比普通股及掛牌上市，富智康對BFIH持股比率上市後由目前持股100%降為75%，股權稀釋對未來鴻海集團認列BFIH獲利影響不大。

鴻海表示，BFIH在印度資本市場掛牌上市後，將在印度有獨立集資能力，有助BFIH在印度市場未來業務擴充與發展，增強鴻海集團全球競爭力。

鴻海16日並召開線上法說會，公布去年營收5.99兆元台幣，年增12%；毛利率6.04%，年增0.39個百分點；營益率2.49%，年增0.42個百分點；淨利率2.32%，年增0.42 個百分點。全年「三率三升」。

鴻海去年第4季營收1.89兆元台幣，季增34%、年減6%；毛利率6.03%，季減0.28個百分點、年增0.33個百分點；營益率2.79%，季增0.22個百分點、年增0.23個百分點；淨利率2.35%，季減0.28個百分點、年增0.06個百分點。

法人關注鴻海毛利率7%的目標何時達成，劉揚偉表示，通膨升溫、原物料上漲雖對毛利影響不大，但因營收規模變大且代工費不變，導致毛利率遭稀釋，今年將努力衝刺每股獲利極大化。

劉揚偉表示，外界本來預估通膨在第1季達高峰，但俄烏戰爭爆發使原物料價格上漲，原油、鋁等報價都走揚，雖然並未影響供應鏈短缺，但造成通膨升溫。

另一方面，亞洲部分國家改變防疫策略，從清零政策轉向與病毒共存，他說，這類改變將對供應鏈帶來更多不確定性，也會使料件取得成本提高。

鴻海 印度 殖利率

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