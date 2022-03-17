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紅鏈立訊、歌爾搶單 殺進蘋果晶片封裝

記者李孟珊、編譯黃淑玲／綜合報導
中國電子業指標廠立訊精密、歌爾全力進軍為蘋果進行晶片封裝的領域。（本報資料照片）
中國電子業指標廠立訊精密、歌爾全力進軍為蘋果進行晶片封裝的領域。（本報資料照片）

日經亞洲16日報導，中國持續聚焦打造成熟的本土半導體產業，當地兩大電子業指標廠立訊精密、歌爾積極爭取蘋果代工訂單，與鴻海、和碩等台廠競爭之際，也全力進軍為蘋果進行晶片封裝的領域，並挖角全球半導體封測龍頭日月光的工程師。

業界認為，紅色供應鏈勢力愈來愈強大，但台灣人才對於前往對岸發展，已不像過去十年積極，日月光投控積極透過激勵獎金、育兒措施等，吸引與留任人才，近年來管理階層及基層工程師離職率大幅降低，紅鏈要挖人並不容易。

業界分析，日月光擁有同業難以超越的競爭優勢，包括與合作夥伴強化整合設計與協同能力，基於豐富的整合經驗，橫跨很多不同應用面向，涵蓋數位與類比、混合型、高頻、功率元件、高速數位信號設計等，從設計、元件模擬確定功能到量測、驗證、實體封裝到元件測試等，都能進行一條龍服務，目前海內外客戶委託進行異質整合案愈來愈多。

日經報導指出，立訊從台灣和美國的同業手中搶走許多訂單後，目前正為蘋果的無線藍牙耳機AirPods所用晶片打造系統級封裝（SiP），歌爾也已著眼晶片封裝市場，但是技術障礙還沒完全克服，拿到的訂單比立訊少很多。

日經引述消息來源表示，立訊為縮短SiP封裝技術的學習曲線，一直挖角台灣封測大廠日月光的工程師，雖然目前立訊和歌爾的生產品質不如日月光或美國的艾克爾（Amkor）這些對手，但兩家陸企的報價較低，未來有可能再搶下更多訂單。

日經指出，對蘋果而言，增加兩家晶片封裝供應商，讓它更具議價能力，對北京當局來說，中企能進入蘋果供應鏈，升級到半導體更加技術密集的領域，可幫助達成關鍵的政策目標，那就是建立完全獨立自主的晶片產業，避免受到美國封殺或地緣政治影響。

晶片 蘋果 供應鏈

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