中國城市不對稱復甦 房價小幅震盪 三線城市跌幅擴大

中國國家統計局數據顯示，2022年2月，中國70個大中城市中，27個城市新建商品住宅銷售價格環比上漲，40個城市環比下跌，3個城市房價與上月持平。圖為西安市北二環附近在建的住宅樓。（中新社）

中國大中城市房價 的回暖進程出現一定反覆，多地房價在漲跌區間內小幅震盪。國家統計局16日發布的數據顯示，2022年2月份，70個大中城市中，27個城市新建商品住宅銷售價格環比上漲，40個城市環比下跌，3個城市房價與上月持平。2月份，新房價格環比上漲的城市數量較上月減少一個，下跌的城市數量增加一個。

中新社報導，從平均房價指數 來看，70城房價指數由持平轉為微跌。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，根據該機構測算，2月份，中國70個城市新建商品住宅價格指數平均環比漲幅為-0.1%，同比漲幅為1.2%。整體房價環比數據在漲跌幅區間震盪，意味著房價指數快速回正略有阻力。

這種總體的小幅震盪態勢一定程度上來源於不同城市間房價復甦快慢的差異。貝殼研究院首席市場分析師許小樂指出，2月各地房價呈現不對稱復甦的格局，一線城市房價修復超過二三線城市。

國家統計局數據顯示，2月份，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格均環比上漲，二線城市新房價格由上漲轉為持平，三線城市則繼續下跌且跌幅擴大。值得注意的是，三線城市新建商品住宅銷售價格同比由上月上漲0.5%轉為下降0.1%。嚴躍進指出，這是三線城市房價自2016年4月份以來首次出現同比下跌。

諸葛找房數據研究中心高級分析師陳霄指出，2月份一線城市中，上海、北京、廣州包攬二手房漲幅的前三位，同時新房漲幅也位居前列。同時，以南京、寧波為首的長三角熱點二線城市以及以成都、重慶為首的成渝經濟圈也持續升溫，房地產 市場分等級、分區域逐步恢復或將成為接下來的特徵和趨勢。

58安居客房產研究院分院院長張波指出，事實上2月份，主要城市房價總體平穩，波動較小，這與政策改善密不可分。2022年以來，超50城市發布了各類穩樓市政策。不少政策逐漸向改善型置業傾斜，在首付比例、貸款利率等方面政策調整，推動房地產市場的有序回暖。