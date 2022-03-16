內需動能增強 中國經濟開局呈現真正暖意

中國前二月多項數據表現優於預期，其中工業及投資增速都來到半年來的高點，經濟露出暖意。（新華社）

中國國家統計局15日公布今年前二月經濟開局表現，其中，規模以上工業增加值、社會消費品零售總額、固定資產投資 數據明顯優於預期，尤其工業及投資增速都來到半年來的高點。中國國家統計局指出，經濟呈現出了「真正的暖意」，惟當前疫情 影響持續、世界局勢動盪，後期走勢仍待觀察。

統計數據顯示，今年1到2月，中國全國規模以上工業增加值年增7.5%，比2021年12月加快3.2個百分點。其中，採礦業、高技術製造業、裝備製造業和新能源汽車、工業機器人、太陽能電池等領域成長較快。

中國國家統計局發言人付凌暉指出，從數據上來看，隨穩增長政策發力，支持實體經濟力度加大，經濟持續恢復，工業生產和投資消費增長加快，進出口成長良好，就業 物價穩定，積極變化明顯增多，「中國經濟呈現出了真正的暖意」。

但展望後續，他坦言，外部不穩定、不確定性在加大，另內部經濟恢復仍不均衡，部分地區散發疫情的影響持續，行業企業地區分化、企業成本上升的壓力仍在加大，小微企業經營困難仍突出，以致經濟持續恢復的基礎尚不牢固。

對於俄烏衝突和近期本土疫情的影響，中國國家統計局也回應，俄羅斯、烏克蘭和中國進出口貿易占比較小，直接影響有限，惟地緣政治變化，影響大宗物品價格，輸入性通膨的壓力可能會增加，而本土疫情對文化旅遊、交通客運、餐飲零售等服務業比較困難，近期多地疫情散發對服務業的影響也可能會加大。

路透分析，得益於穩增長政策超前發力，中國最新出爐1-2月經濟數據全面優於預期，緩解市場此前對第一季經濟增速大幅下行擔憂。工業和投資增速均創逾半年高位，顯示內需動能增強。

不過考慮到多地疫情持續升級，外部地緣政治變化影響，交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉指出，受疫情影響，3月份經濟數數據仍可能有所回落。