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俄烏戰影響 中國泡麵3巨頭齊漲

記者林宸誼／綜合報導
中國泡麵巨頭相繼宣布部分產品漲價。(本報資料照片)
中國泡麵巨頭相繼宣布部分產品漲價。(本報資料照片)

受到俄烏戰爭引爆農糧通膨，以及印尼對棕櫚油實施出口供應限制，造成小麥、棕櫚油價格大漲，在中國的康師傅、統一、日清等泡麵巨頭為反映成本，相繼宣布旗下的部分泡麵產品漲價約12%。

期貨日報報導，康師傅已將桶麵從4元漲至4.5元（人民幣，下同，約0.63到0.71美元），統一袋裝泡麵的價格從原本2.5元調整為2.8元，日清則一次性對旗下約180款泡麵進行漲價，最大漲幅達到12%。

格林大華期貨高級分析師劉錦認為，受海外疫情蔓延和惡劣天氣的影響，加上俄烏戰爭引爆農糧通膨，棕櫚油和紙漿等的供應端和需求端失去平衡，導致供不應求，價格上漲，泡麵成本中，棕櫚油成本占18%，麵粉占成本30%，從去年年初以來這兩項原料的成本持續提高。

劉錦舉例，2021年年初棕櫚油價格每噸7200元，截至2021年12月28日，棕櫚油現貨價格每噸1.2萬元，僅這一項成本就增加66%。

而泡麵的其他原料，包括辣椒粉等都有不同程度的上漲，食品原材料漲價的影響已從上游傳導到下游，再加上物流運輸、通路、品牌等費用的增加，企業成本壓力大增，這是康師傅、統一等品牌集體漲價的主要原因。

銀河期貨油脂研究員劉博聞指出，棕櫚油價格大幅上漲是因為棕櫚油主產國去年發生超預期減產，核心供應國印尼對棕櫚油實施出口供應的限制，以及相關植物油如豆油和菜籽油也均發生供應量不及預期的情況。

不過，目前棕櫚油價格波動仍然很大，新浪財經報導，國泰君安期貨表示，有消息傳出印尼將在本周末開始加快出口許可證的審批，造成棕櫚油價格下跌。

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