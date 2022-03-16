南昌廠爆亂象 雙匯萬洲大跌

中國最大肉類食品企業雙匯發展，被爆出位在江西南昌工廠的防護服發臭、豬排落地直接裝袋等亂象，事件引發市場連鎖反應，15日A股雙匯發展股票 跌停，母公司港股萬洲國際跌幅達10.7%，一天之內，兩家公司市值合計蒸發超150億元（人民幣，23.55億美元）。

央視315晚會節目每年固定在國際消費者權益日3月15日播出，透過揭露侵犯消費者權益的案例，宣傳維護消費者權益意識。很多消費問題也通常在15日前後會被放大檢視。

中國證券 報報導，雙匯發展相關負責人15日表示，當地政府監管部門在報導當天對南昌雙匯進行現場檢查，企業管理規範、產品合格，公司已成立聯合調查組進駐南昌雙匯，對此事進行調查。

第一財經日報報導，「315」前夕，江西都市頻道發布調查影片，指南昌雙匯工廠存在許多亂象，包括疑似透過外包合約逃避勞動法、讓新人放棄三險一金、入職前健康證體檢考試抄答案走過場，以及防護服發臭有髒汙、生產消毒線風淋系統損壞、多名員工未按操作流程消毒、豬排落地直接裝袋入庫等問題。

在今年中國央視315晚會，則是曝光「翡翠直播的江湖騙術」「免費WiFi App 連不上還暗藏漏洞」「醫美培訓亂象調查」等。