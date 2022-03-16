寶成旗下裕元 去年轉虧為盈

全球製鞋龍頭寶成集團旗下在香港掛牌上市的重要子公司裕元集團，15日公布2021年財報，受更多高價值訂單以提升產品組合的帶動下，去年轉虧為盈，獲利1.15億美元，相較2020年虧損9079.1萬美元，獲利明顯好轉。

裕元集團去年營收 85.33億美元，年增1.05%，其中，來自製鞋業務的營收，較去年增加1.8%，至44.5億美元。裕元集團15日股價下跌1.08%，收在港幣10.98元（約1.4美元）。

財報數據顯示，去年的需求穩健復甦，但大部分被越南 南部因為新冠疫情 封城的負面影響相抵，因而出貨鞋履雙數較去年下降2.5%至2.38億雙。

去年下半年，新冠疫情再起導致越南生產驟停，材料供應中斷，而集團部分生產國家更出現運輸擁塞及延誤等問題。

裕元集團表示，在集團持續致力專注於更多高價值訂單以提升產品組合的帶動下，平均售價上升4.4%至每雙18.68美元。

另外，裕元集團持有61.99%的寶勝國際，15日也發布2021年財報，受到去年下半年中國各地的零星疫情爆發，抑制店內客流量及整體銷售，營收人民幣233.5億元（約36.65億美元），年減8.8%，淨利潤人民幣3.57億元，年增17.7%。

寶勝國際財報指出，毛利率較去年增長4.9個百分點至35.5%，主要歸因於嚴格的折扣管控以及銷售組合的改善。

高盛此前發布報告指出，裕元管理層透露由於去年上半年受疫情影響的中斷，去年第四季度銷售額年減11%，OEM業務年減1%。管理層評論，越南工廠在2021年12月達到正常水平的95%，預計在接下來的六個月內達到100%；同時，Omicron案例可能仍會導致一些中斷，預計今年第一季度OEM業務的銷售額將成長1%，2022年全年目標成長15%。