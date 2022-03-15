深圳封城 衝擊台灣蘋鏈協力廠

中國新冠疫情持續升溫，深圳、東莞14日起封城 一周至20日，蘋果 供應鏈首當其衝，包括代工龍頭鴻海 、PCB巨擘臻鼎-KY、觸控模組廠GIS-KY，以及連接器大廠正崴等13家蘋果協力廠都公告配合當地官方政策停工。

儘管科技業者均強調封城停工對業務無重大影響，但業界憂心，封城導致物流、人員移動受阻，恐影響蘋果產品首季出貨；另傳統產業包括自行車、氣動元件與餐飲業均難倖免，其中，深圳是台廠自行車重鎮，後續衝擊還要觀察。

根據深圳與東莞官方公告，14日起展開為期一周的封城管制，14日傍晚位於東北的吉林更宣布直接封省。由於深圳、東莞是台商聚居地，約有逾6000家台企。光是14日一天，台灣上市櫃公司中，就有60餘家企業代旗下子公司、孫公司宣布停工。

中國國家衛健委統計，13日全中國新增本土確診1337例、本土無症狀感染者788例。深圳台協會長陳忠和說，台商都已提前生產和預留庫存材料，短期停工影響應不大。但有台商坦言，在這一波封城／封省當中，以東莞、深圳封城對產業衝擊最重，尤其兩地都是台商匯集重鎮，受牽連台企眾多。

其中，蘋果鏈涵蓋代工廠鴻海，連接器廠良維、正崴、連展，PCB廠欣興、精成科、台虹、旭軟、臻鼎-KY及尖點，此外還有GIS、鉅祥、美律等共13家。

鴻海旗下包含富泰華工業（深圳）、深圳市裕展精密科技等多家位於深圳龍華、觀瀾的子公司14日都公告，配合當地官方防疫工作，14日起暫停營運，實際復工時間待當地官方通知。

鴻海強調，已運用其它備援廠區進行必要生產調配，以降低對公司營運影響，故依照目前狀況判斷對公司財務業務暫無重大影響。其次，公司園區內，亦同步啟動全員核酸檢測等防疫措施。

業界指出，iPhone生產重鎮為河南鄭州廠，深圳廠區雖有產能但量偏小，加上目前屬於iPhone生產周期淡季，因此預料鴻海藉由調配各廠區產能，短期應能支應停工帶來的影響。不過，由於鴻海集團旗下子公司包含GIS-KY、工業富聯、富智康等總部設於深圳廠區，估將對日常廠營運造成一定程度影響。

GIS-KY、鉅祥、美律14日同步對外公告，工廠自14日至20日停工一周。外界憂心，恐影響供應鏈今年首季業績表現。

針對深圳廠停工，GIS回應，該公司各廠區間產能將互相支援以滿足客戶需求，初步評估對財務業務尚無重大影響。臻鼎則公告，深圳子公司配合當地官方規定採取疫情應變措施，各廠區間產能將互相支援以滿足客戶需求。