港股利空罩頂 跌破2萬點 大盤落6年低點 科技股重挫11%

香港恒生指數昨日大跌逾千點，跌破2萬點大關，來到六年低點。（中通社）

受俄烏衝突、美國升息、本土疫情以及部分中概股退市風險上升等原因，香港 恒生指數 14日大跌逾千點，重挫4.97%，跌破2萬點大關，收在1萬9531點，來到2016年的六年低點。

香港科技股跌勢慘烈，恒生科技指數跌幅高達11%，創下史上最大單日跌幅，阿里巴巴、美團股價跌幅都超過 10%，理想汽車的跌幅更深達20%。另外，A股也跟著走跌，上證指數下跌2.6%收在3,223點，近五個月低點。

第一財經日報報導，港股歷史上每個底部都有「逢底必尖」的特徵，也就是「下跌快速，反彈迅猛」的形態，雖然最恐慌的時候抄底很難，但也讓「愈跌愈買」的投資 者能夠獲得較好的中長期收益，但也有部分市場人士不看好港股長期價值。

港股六年來首次跌破2萬點大關，誠諾資產研究總監胡宇表示，港股的長期投資價值正逐步展現，從當前的風險溢價水準來看，已經到了長期「愈跌愈買」的時間段。

香港招商證券分析師郭圓濤認為，短期內儘管美股退市風險對公司基本面並無影響，但預計在俄烏衝突、香港本土疫情、美國聯準會貨幣政策等多重逆風影響下，投資者情緒較為悲觀，政治因素導致的資金流出使得中概股和港股出現超賣，短期內仍延續底部震盪行情。

郭圓濤預計，到2024年初，中概股退市可能會逐步落地，「即使中概股以雙重主要上市或第二上市途徑回流港股，部分原有投資者會面臨只能投資美國證券交易所掛牌股票的限制，無法將持倉轉往香港，而不得不清空或削減持倉，造成投資者永久流失，進而導致中概股估值承壓。」

不過，也有投資者表示悲觀。一位十年前就全面看空港股的資深美股基金經理人建議，長線不要碰港股，就算港股此次跌出價值並且有所反彈，但長期依然不好，可能未來十年也同樣在2、3萬點間徘徊，難以有實質性突破。

在他看來，當前港股指數還不如2011年，「關鍵的原因是港股沒有多少本土資金，市場都是美國的資金為主，但美國市場流動性比港股好得多，港股雙邊高額印花稅也造成交易成本太高。因此對國際大資金來說，交易中概股其實更願意在美國市場，這就導致港股的定價能力缺失。」