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恒大廣州「爛尾」開發案 中國央企接手

記者陳政錄／綜合報導

持續深陷債務危機的中國恒大，又有一個面臨爛尾的大型開發項目遭他人接手。據中國工商登記資訊平台最新訊息顯示，恒大旗下公司持有的廣州南沙南光半島建設項目，大股東已變更為特大型央企中國航空工業集團旗下的中航信託。

據了解，該項目為於廣州最南端的萬頃沙板塊，最近的地鐵站是廣州市地鐵18號線首發站萬頃沙站，但總占地面積高達23萬平方米，總建築面積約65萬平方米。

按照規劃，廣州南沙陽光半島項目，將打造為集住宅，商業中心等多種業態於一體的住宅社區，共有多達40棟高層住宅，共5022戶，涵蓋二房至四房，預計2023年完工，堪稱「造鎮」等級的大型開發項目。

該項目曾於2020年8月首次開賣，當時有5000人搶1200間預售屋，均價高達每平方米人民幣2.4萬元（約3782美元）。

但好景不常，隨中國恒大陷入債務危機，陽光半島項目多次傳出停工、爛尾消息，更有購屋人控訴恒大挪用資金。2021年9月，廣州市南沙區住房和城鄉建設局為此印發通知，將恒大陽光半島項目所有收入繳入政府維穩託管專戶，確保購房人權益及保障工程持續建設。

恒大 地鐵站

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