微信疑涉反洗錢 恐罰上億人民幣

隨著北京 加強對金融科技平台的監管，騰訊控股旗下微信 支付可能因違反中國人民銀行的反洗錢規定，例如賭博等非法交易，可能面臨人民幣上億元的創紀錄反洗錢罰款。

消息傳出後，港股股王騰訊控股14日股價大跌9.7%，收在港幣331.8元，來到兩年多低點。

華爾街日報報導，知情人士表示，金融監管機構最近發現，微信支付違反了中國的反洗錢規定，並且在遵守「瞭解你的客戶」和「瞭解你的業務」等規定方面存在失誤。知情人士補充，騰訊的移動支付網路也被發現，允許透過賭博等非法交易轉移和洗錢。對於微信支付而言，「瞭解你的客戶」和「瞭解你的業務」程序代表它必須驗證在平台上進行交易的使用者，和商家的身分以及這些交易的資金來源。

知情人士指出，中國央行 在2021年底結束的對微信支付的例行檢查中，發現了這些違規行為，罰款金額仍在審議中，可能至少人民幣上億元。

中國基金報報導，因違反反洗錢、支付清算等相關規定，復星集團旗下支付平台商盟商務，8日遭到中國央行警告，並被罰款人民幣226萬元（約35.6萬美元）。此外，兩名公司管理人員也被處以罰款。