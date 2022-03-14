台灣央行抗通膨 上半年鐵定升息

台灣中央銀行將於本周四召開理監事會，經濟學家普遍預測，央行總裁楊金龍鐵定會在今年上半年啟動睽違逾十年的首次升息。（路透）

台灣中央銀行將於17日召開今年首場理監事會，包括永豐金控、台新金控、國泰世華銀行等三大金融機構的首席經濟學家均預測，央行 總裁楊金龍鐵定會在今年上半年啟動睽違逾十年的首次升息 ，不只如此，央行3月也將加碼打炒房力道、宣布第五波房市信用管制。

永豐金首席經濟學家黃蔭基受訪時指出，永豐金預測，我國今年經濟成長率將達4.56%、消費者物價指數（CPI）年增率為2.23%。主計總處日前公布，2月CPI年增率2.36%，連七月超過2%，通膨壓力持續升高。對於本周四央行是否升息，黃蔭基表示，「升息機率正在增加，3月升息是一門藝術，不過，央行愈早升息愈好」；他認為，央行今年將升息三次，每次幅度均為半碼（0.125個百分點）。

台新金首席經濟學家李鎮宇預估，台灣今年經濟成長率約4.2%、通膨率2.2%，本周四央行很可能升息半碼，但也不排除一次升足1碼可能性，因目前經濟形勢已基本滿足楊總裁提出的「升息三要件」，去年底也曾宣示今年將適時調回2020年降息的1碼，本次理事會應會跟隨聯準會 同步升息。他認為，央行今年有二次升息機會，每次半碼至1碼，若聯準會緊縮步調加快，全年央行升息幅度可能超過1碼。

國泰世華銀首席經濟學家林啟超指出，俄烏戰爭衝擊下台灣通膨升溫，今年經濟成長恐下修至3.5%~4%、面臨保「4」危機，通膨率也將超過2%警戒線。他認為，台灣其實有升息本錢，加上面臨輸入性通膨壓力，主要機構均預測今年通膨將突破2%，且「台灣輸入性通膨問題，未來三個月都不會解決。」因此，3月會不會升息，端看央行是否「夠自信」，還是憂心俄烏衝突不確定性，行事更謹慎，延至6月才調升利率。

在房市管制措施方面，三位首席看法一致，均認為央行會加碼打炒房。黃蔭基表示，六都公布今年前兩月買賣移轉棟數，共達3萬9,664棟，創11年新高，「房市持續熱絡，央行應該會針對特定區域再加強選擇性信用管制的緊縮力道。」

林啟超認為，從楊總裁先前談話可知，央行這次可能會從房價漲幅較大的特定地區，祭出第二戶以上房貸限貸七成等措施。李鎮宇說，央行2020年12月來已四度加碼房市管制，不排除本季將持續祭出包括加強第二戶管制或房貸年期的限制，或小區域信用管制，央行對房市的控管，仍有很大空間。