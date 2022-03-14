妖鎳效應 中國新能源車喊漲 最高漲幅達10%

中國新能源汽車業掀起漲價潮，光是3月以來，已有近20家車企宣布漲價，受到關注。（中新社）

在全球原物料價格高漲的背景下，加上日前「妖鎳」行情的刺激，近期中國新能源汽車 行業掀起一波漲價潮，每輛車漲價從人民幣數千、到數萬元不等，受到關注。央視財經報導稱，光是進入3月以來，已經有近20家車企宣布漲價，涉及約40款車型。

報導引述業內人士坦言，此輪漲價潮是全方位性的，包括本土品牌、造車新勢力、合資品牌、進口品牌都有，車價漲幅在1%到10%不等，並分為兩種情況，一是單純漲價，二是在配置升級的同時漲價。

央視財經報導，長城新能源汽車的熱賣車款「歐拉黑貓」，由於價格便宜，在2022年原物料大漲後，成本已經比車價還高，若照原本定價來賣的話，等於是賣一台車要虧人民幣1萬元（約1580美元）。

就漲價原因，中國汽車工業協會副秘書長陳士華說，電池材料成本成長太快，碳酸鋰、石墨價格都出現大幅上漲，全球晶片 持續短缺，也是漲價原因之一。

江西宜豐新能源材料公司一位負責人表示，從2020年底開始，碳酸鋰價格從當時的每公噸人民幣5萬元（約7900美元）左右，一年多來漲到每噸人民幣50萬元（約7.9萬美元）。

另據中金公司研究報告指出，近期鎳市場出現極端行情，雖是短期因素所致，但從中長期來看，全球鎳供應，仍有可能因俄烏情勢短缺；TrendForce集邦諮詢數據也顯示，在「妖鎳」行情之前，2021年，中國電解鎳市場為每噸人民幣13萬到15萬元（約2萬到2.3萬美元），但今年初已達人民幣16萬到17萬元（約2.5萬到2.6萬美元）。

中國動力電池企業蜂巢能源表示，新能源車電池材料上漲是個大趨勢，公司一方面在供應鏈 提前布局，一方面加強技術研發，擺脫鋰、鈷等資源依賴。