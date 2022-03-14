中國造車新勢力 產銷呈集體潰敗

中國2月受疫情 、春節長假影響，汽車 產銷量較1月明顯下跌。在新能源車方面，理想、小鵬、蔚來、哪吒、零跑等「造車新勢力」罕見呈現集體潰敗，平均月減幅度達42%，遠遜於傳統本土品牌比亞迪、外資品牌特斯拉 。

中國全國乘聯會最新數據顯示，2月新能源自小客車零售銷量達27.2萬輛，雖較去年同期成長1.8倍，但月減22.6%。與此同時，業內人士認為，在銷售「寒冬」的考驗下，強者恆強，弱者愈弱的馬太效應，愈發明顯。

以表現較好的比亞迪、特斯拉為例，比亞迪銷售8萬7473輛，年增764.1%，月減僅8.1%，特斯拉中國銷售5萬6515輛，年增208.5%，月減5.6%。

反觀中國造車新勢力方面，2月理想汽車銷量8414輛，月減31.42%；哪吒汽車7117輛，月減35.35%；小鵬汽車6225輛，月減51.83%；蔚來汽車6131輛，月減36.48%；零跑汽車3435輛，月減57.51%。

為何這些新勢力「不香了？」，蔚來汽車指出，受蘇州疫情影響，導致公司部分零件供應短缺，生產受到影響。小鵬汽車也說，春節期間公司肇慶基地展開技術改造，影響交付。

但與此同時，「質量不過關」，可能也是讓消費者重新思考的原因，綜合媒體報導，理想ONE近日就多次被爆出，自燃以及漏油的負面新聞；小鵬汽車方面，也在東莞、武漢等地都發生過煞車失靈的情況。

以最近一次的案例來說，新浪財經報導，北京一名小鵬汽車車主在網路平台表示，他去年12月1日駕駛的小鵬P7汽車，在出車庫口時煞車失靈，導致他撞牆。