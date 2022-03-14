滴滴領跌 在美中概股跳水 超過90檔跌逾10%

在美上市的中概股再度迎來暴跌，中國網約車龍頭「滴滴」股價大跌44%。（路透）

在美上市的中概股再度迎來暴跌，超過90支中概股在上周最後一個交易日跌幅逾10%，其中，中國網約車龍頭「滴滴」股價 大跌44%，創下去年6月上市以來最大單日跌幅，較去年IPO時的價格下跌了87%，目前股價不足2美元。

美國總統拜登11日宣布對俄羅斯採取新的制裁措施，取消對俄羅斯的「最惠國待遇」。除已對俄實施的制裁措施，美國還將增加從俄進口商品的關稅。上述決定生效後，恐將開啟美國對俄「破壞性徵稅」的大門。該訊息導致美股 三大指數 在上周最後一個交易日集體收跌，道指跌0.70%，納指跌2.18%，標普500指數跌1.29%。

中概股更延續連日跌勢，集體跳水。有陸媒用「血洗」形容慘況。其中「滴滴」跌幅達44%備受矚目。

彭博報導，「滴滴」11 日傳暫停籌備香港上市，因為未能滿足中國監管機構要求其徹底改革處理敏感用戶數據的系統，該消息導致滴滴ADR隨之暴跌44%。

2021年6月30日滴滴在美股上市，但上市第三天遭「網絡安全審查辦法」盯上，中國監管部門下令滴滴停止新用戶註冊，進一步因嚴重違法違規收集使用個人信息問題被下架。

五個月後的2021年12月3日，滴滴宣布啟動美股退市並開啟港股上市。目前滴滴的美股退市事宜尚未完成。但滴滴旗下App下架後至今半年，用戶流失明顯，儘管滴滴仍然保持著網約車行業的絕對領先地位，但如果下架持續，滴滴面臨的用戶流失風險會愈來愈大。

而滴滴並非唯一暴跌的中概股，中國企業股價下跌面臨內外部監管雙重壓力。一方面持續來自中國官方監管的壓力，比如股價跌幅居前的企業還有霧芯科技、受網路金融監管的樂信等，股價跌幅分別在32%、26%；滿幫、萬國數據、陸金所、BOSS直聘等股價跌幅也在20%至26%。

另一方面，美國SEC 10日依據「外國公司問責法」認定包括再鼎醫藥、和黃醫藥、百濟神州等五家在美上市公司為有退市風險的「相關發行人」。這使得投資人擔心SEC在中概股退市風險「發行人」名單將會繼續擴增。