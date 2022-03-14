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螞蟻集團投資再收縮 出售「36氪」股份

記者黃雅慧／綜合報導
螞蟻集團出售陸科技傳媒「36氪」全部股份。（路透）
螞蟻集團出售陸科技傳媒「36氪」全部股份。（路透）

螞蟻集團投資再收縮。據「21世紀經濟」報導，螞蟻集團旗下投資主體API向美國證管會（SEC）提供的備案文件顯示，螞蟻集團已全部出售中國科技媒體「36氪」公司的股份。這是繼今年1月減持眾安保險後，螞蟻集團再度縮減投資。

據了解，螞蟻集團在2015年投資了36氪，支持其搭建創業者交流平台，退出前持有該公司約15.1%股份。截至3月12日，36氪市值為2467萬美元。2019年11月8日在納斯達克上市時市值為4.9億美元。

螞蟻集團自去年4月進入整改期以來，其公布的整改方案涵蓋旗下的支付、徵信、消金等多個業務。包括主動壓降餘額寶規模、關停相互寶等。以餘額寶為例，截至去年上半年，其規模已降至人民幣7808億元（約1234億美元），創下近五年規模新低。

今年1月，螞蟻集團對眾安保險減持，持股比例從13.54%下降至10.37%；與此同時，也逐步收縮媒體業相關投資，去年10月，有消息稱，螞蟻集團將其持有的財新傳媒股份全部賣出。

在收縮投資版圖後，螞蟻集團頻釋放要聚焦主業的戰略思維。不過，從阿里巴巴財報來看，螞蟻集團淨利潤呈現下滑趨勢。據阿里巴巴財報，去年1至3月，阿里巴巴集團從螞蟻集團獲得的投資收益為人民幣44.94億元（約7.1億美元），而2020年第4季為人民幣71.82億元（約11.3億美元），呈下滑態勢。

螞蟻集團 投資 保險

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