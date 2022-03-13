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Visa萬事達祭制裁 中國銀聯在俄發卡量增

中央社／台北13日電
俄羅斯衛星通訊社報導，在國際信用卡機構Visa和萬事達卡公司（Mastercard）抵制下，中國銀聯在俄羅斯發卡量上升。(美聯社)
俄羅斯衛星通訊社報導，在國際信用卡機構Visa和萬事達卡公司（Mastercard）抵制下，中國銀聯在俄羅斯發卡量上升。(美聯社)

俄羅斯衛星通訊社今天報導，在國際信用卡機構Visa和萬事達卡公司（Mastercard）抵制下，中國銀聯在俄羅斯發卡量上升；調查指出，35%俄國人規劃申辦Mir-銀聯雙標卡。

俄羅斯衛星通訊社13日報導，據俄羅斯SuperJob招聘網站所進行的民調結果，在Visa和萬事達卡兩大國際信用卡機構暫停在俄國業務後，35%俄國人打算辦理Mir-銀聯雙標卡；37%受訪者稱不需要，28%民眾未決定。這項調查是對俄國各個地區共1600名受訪者進行。

俄羅斯衛星通訊社11日引述俄羅斯生意人報消息指出，俄羅斯銀行大幅增發中國銀聯支付系統的銀行卡，由於Visa和萬事達卡暫停業務服務，造成俄羅斯銀行發放的銀行卡無法在境外和跨境支付時使用，這導致中國銀聯卡需求激增。

報導提到，俄羅斯天然氣工業銀行在3月9日單日就發行了約1000張實體卡和約3700張虛擬卡，先前平均每月約僅發行約400張。澤尼特銀行指出，目前申請量已增至每天1000張，3月6日之前銀聯卡需求量不大。郵政銀行自3月9日起推出銀聯虛擬卡辦理，一天內辦理數量超過1.2萬張。

共有10家俄羅斯銀行推出銀聯卡，銀聯卡也適用於境外的俄羅斯公民，可用它在自動提款機交易；分析人士認為，銀聯卡將在多大程度上取代Visa和萬事達卡尚言之過早，不過專家普遍抱持肯定態度。此外還有5家銀行正在研究推出Mir-銀聯雙標卡，這一過程可能需要數月時間。

Mir支付系統是俄羅斯的國家支付系統。據路透社6日報導，多家俄羅斯銀行表示，在Visa和萬事達卡暫停在俄國營運後，他們將盡速規劃發行兼具中國銀聯系統和Mir系統的雙標卡。

俄羅斯 萬事達卡 俄國

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