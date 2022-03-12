四大利空罩頂 港股重挫 上演2萬點保衛戰

恒生指數11日跌破2020年3月的疫情最低點。（中通社）

受到中概股美國退市、俄烏衝突、通膨及加息，拖累11日港股市場情緒，港股恐慌下殺，恒生指數 跌破2020年3月的疫情最低點，面臨2萬點保衛戰，最終收在2萬553.7點，跌幅1.6%。

證券時報報導，這種恐慌在11日蔓延至港股，恒生指數一度大幅下挫超3%。港股科技股與互聯網股比較集中的恒生科技指數，跌幅一度逼近9%，再創發布以來的新低，多檔股票跌幅超過10%。截至收盤，恒生科技指數收4,246.9點，下跌4.2%。

路透報導，香港 華興證券首席經濟學家龐溟表示，港股被中概股拖累，但南向資金的流入很強，所以下午港股明顯走穩。「南向過來抄底，覺得港股（恒生指數）要破2萬點，肯定要買了。」

香港交易所資料顯示，南向資金淨流入港幣38.2億元（約4.8億美元）。

第一財經日報報導，博大資本非執行主席溫天納表示，若中概股在美股全面退市，將掀起更多企業回港，但港股目前處於弱勢，未必能全盤接收，這種供求關係變化也促成急跌，恒生指數2萬點看似岌岌可危，屋漏偏逢連夜雨，投資 者避險情緒提升。不過當前是短線波動，中線若企業基本面沒有變壞，不排除跌勢穩定後將有抄底資金介入。

玄甲金融CEO林佳義指出，目前市場恐慌情緒升溫，但投資者應相信中美金融監管部門能找到並建立良性對話路徑。

浦銀國際分析師蔡瑞表示，海外出現了眾多負面因素，但港股市場已經發出罕見的信號，值得投資人高度重視。

技術面上，恒指30年來首次觸及250月均線的長期支撐位，且當前的高點回撤幅度已接近2018年。

蔡瑞指出，資金面上，港股當前的資金流出幅度和2008年金融危機相當，僅次於1998年亞洲金融風暴時的流出幅度；倉位面上，港股沽空倉位處在歷史高位，市場情緒降至冰點，市場情緒極度悲觀，港股繼續沽空的空間有限。

蔡瑞建議投資者戰略性配置港股，短期擇時注意買入節奏，建議分批買進，大跌大買，小跌小買。

興證國際認為，行業方面，前面超跌的各行業低估龍頭公司，將在未來的反彈中領先，例如生物醫藥普跌之後，尋找業績相對較好，成長突出的公司適量布局；新能源經過數月調整後，有機會再起一波。短期需回避那些受益於俄烏衝突暴漲的商品類股，例如能源、金屬等。