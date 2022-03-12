台灣央行憂油價飆 GDP面臨保4

台灣中央銀行指出，若油價 持續飆漲，估對台灣經濟成長率恐將下滑0.3~0.4個百分點，台灣今年通膨率估將增加0.5~0.7個百分點。之前主計總處上月預估台灣今年經濟成長率為4.42%，以央行 預估減幅來看，GDP成長率將面臨「保4」保衛戰。

新台幣對美元11日收28.403元，貶值5.8分，國內兩大匯市合計交易量13.905億美元，雖較上周五要小，但就過往周五來講仍屬大量，連帶使央行副總裁嚴宗大下周一（14日）到立法院備詢，受到外界關注。

外匯交易員指出，很想知道央行掌握的外資匯出入情況，希望可以向國人做最即時動態報告及趨勢研判。嚴宗大14日將赴經濟委員會備詢，他在央行最新出爐的「俄烏戰爭影響全球能源與原料供需，對台灣衝擊與政府因應之道」報告中，示警假設軍事衝突加劇，各國制裁範圍擴大，恐影響全球消費及投資信心，抑制全球景氣復甦力道，將可能透過貿易與供應鏈間接影響台灣。

央行指出，在其他條件不變下，一旦布蘭特原油今年油價從每桶83美元上漲至110美元條件下，台灣經濟成長率恐將下滑。

惟台灣與主要國家比較，經濟基本面佳，通膨率相對溫和，且外匯供給無虞，股匯市維持穩定，外匯存底充足有助維持市場信心，貨幣 政策保有較大靈活運用空間，嚴宗大指出，央行將會繼續採行彈性匯率政策，密切掌握資金進出狀況，適時調節維持國內匯市穩定，同時關注俄烏衝突對經濟活動影響，採行妥適貨幣政策因應，以達到維持物價穩定等法定職責。

對於金融影響，嚴宗大認為，國際大舉制裁俄羅斯，造成俄金融體系運作困難，債務違約風險大增，必須關注相關發展，不過台灣對俄烏曝險部位不大，對金融直接衝擊應屬可控。