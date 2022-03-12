我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國學者籲當局：儘快切割普亭 以免被孤立

「取暖用油」每加侖破5元 美國東北民眾雪上加霜

台灣央行憂油價飆 GDP面臨保4

記者楊筱筠/綜合報導

台灣中央銀行指出，若油價持續飆漲，估對台灣經濟成長率恐將下滑0.3~0.4個百分點，台灣今年通膨率估將增加0.5~0.7個百分點。之前主計總處上月預估台灣今年經濟成長率為4.42%，以央行預估減幅來看，GDP成長率將面臨「保4」保衛戰。

新台幣對美元11日收28.403元，貶值5.8分，國內兩大匯市合計交易量13.905億美元，雖較上周五要小，但就過往周五來講仍屬大量，連帶使央行副總裁嚴宗大下周一（14日）到立法院備詢，受到外界關注。

外匯交易員指出，很想知道央行掌握的外資匯出入情況，希望可以向國人做最即時動態報告及趨勢研判。嚴宗大14日將赴經濟委員會備詢，他在央行最新出爐的「俄烏戰爭影響全球能源與原料供需，對台灣衝擊與政府因應之道」報告中，示警假設軍事衝突加劇，各國制裁範圍擴大，恐影響全球消費及投資信心，抑制全球景氣復甦力道，將可能透過貿易與供應鏈間接影響台灣。

央行指出，在其他條件不變下，一旦布蘭特原油今年油價從每桶83美元上漲至110美元條件下，台灣經濟成長率恐將下滑。

惟台灣與主要國家比較，經濟基本面佳，通膨率相對溫和，且外匯供給無虞，股匯市維持穩定，外匯存底充足有助維持市場信心，貨幣政策保有較大靈活運用空間，嚴宗大指出，央行將會繼續採行彈性匯率政策，密切掌握資金進出狀況，適時調節維持國內匯市穩定，同時關注俄烏衝突對經濟活動影響，採行妥適貨幣政策因應，以達到維持物價穩定等法定職責。

對於金融影響，嚴宗大認為，國際大舉制裁俄羅斯，造成俄金融體系運作困難，債務違約風險大增，必須關注相關發展，不過台灣對俄烏曝險部位不大，對金融直接衝擊應屬可控。

央行 油價 貨幣

上一則

中國三大電信商曬成績單 中國移動日賺5千萬美元

下一則

晶合集成 獲准掛牌科創板

延伸閱讀

高油價引發私車被偷油 自保免損看這裡

高油價引發私車被偷油 自保免損看這裡
扛不住油價瘋漲？美大城市公共運輸系統載客量攀升

扛不住油價瘋漲？美大城市公共運輸系統載客量攀升
高油價求生 優步、來福車司機出招

高油價求生 優步、來福車司機出招
CPI飆7.9% 通膨創40年新高…專家警告：美邁向經濟衰退

CPI飆7.9% 通膨創40年新高…專家警告：美邁向經濟衰退

熱門新聞

俄羅斯總統普亭。路透

國際制裁有一劍封喉的威力 謝金河：俄羅斯經濟恐拖垮

2022-03-05 20:12
市場若少了俄國原油供應，將產生莫大影響。（美聯社）

美國曝險？填補空缺？禁運俄國石油 5影響一次看懂

2022-03-06 01:20
油價還未到最高點。且美國有能力抑制。（路透）

油價飆漲，但有3個理由無須太過擔憂

2022-03-09 18:37
亞馬遜（Amazon）9日宣布股票分割計畫。 （路透）

亞馬遜宣布1股拆20股 買回100億庫藏股

2022-03-09 18:01
與俄羅斯擁有船運直達航線的錦州港(Jinzhou Port)，上海證券交易所股價從2月24日俄羅斯開戰以來，已經上揚94%。路透

CNN：莫斯科遭西方經濟制裁後 中國散戶買股相挺

2022-03-08 11:20
俄羅斯總統普亭。 路透

克魯曼：俄羅斯經濟沉淪 4理由連北京也救不了

2022-03-08 05:14

超人氣

更多 >
烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利

烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利
開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁

開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁
華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂

華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂
洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷

洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷
賀錦麗訪波回應烏克蘭難民問題 失態大笑挨轟

賀錦麗訪波回應烏克蘭難民問題 失態大笑挨轟