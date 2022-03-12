中國三大電信商曬成績單 中國移動日賺5千萬美元

中國移動預計2021年淨利潤為人民幣1143.07億元至1164.64億元，換算去年日賺人民幣3.2億元。（取材自天極網）

中國通訊市場三大運營商中國移動、中國電信以及中國聯通最新成績單將出爐，11日發布預盈公告，獲利一哥中國移動預計2021年淨利潤 為人民幣1143.07億元（約181.4億美元）至1164.64億元（約184.8億美元），換算去年日賺人民幣3.2億元（約5080萬美元）。

中國移動公告，預計2021年度營業收入約為人民幣8448.77億元（約1341.3億美元）至8525.58億元（約1353.5億美元），淨利潤約為1143.07億元（約181.4億美元）至1164.64億元（184.8億美元）。移動客戶達到9.57億戶，淨增1497萬戶，其中5G 套餐客戶達到3.87億戶，淨增2.22億戶。

中國電信公告，截至2021年底，公司移動用戶達到3.72億戶，5G套餐用戶滲透率突破50%，有線寬帶用戶達到近1.70億戶。預計公司2021年度營業收入增長10%-12%，歸母淨利潤同比增長23%-25%

中國聯通則預計實現營業收入人民幣327.8億元（約52億美元），增長7.9%；淨利潤6.3億元（約1億美元），增長14.2%。