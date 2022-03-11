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京東去年盈轉虧 損失36億人民幣

記者林宸誼／綜合報導

京東集團10日公布去年第4季財報，營收人民幣2759億元（約354.2億美元），年增23%，虧損人民幣52億元（約6.6億美元），虧損讓市場感到意外，因為前年同期淨利潤人民幣243億元（約31.1億美元）。京東美股盤前跌8%。

華爾街見聞報導，京東2021年全年營收人民幣9516億元（約1221.7億美元），年增27.6%；全年虧損人民幣36億元（約4.6億美元），主因第4季的虧損吃掉前三季的獲利，致全年由盈轉虧。虧損主因是轉投資股票產生損失。

京東集團總裁徐雷表示，第4季面對外部大環境的變化，京東依然保持健康的增長勢頭，並持續促進大陸消費的擴容增質，展望未來將始終圍繞著為用戶和合作夥伴創造價值，來打造長期業務發展戰略和投入佈局。

在細分營收方面，第4季來自京東零售收入人民幣2498.6億元（約320.8億美元），年增21.2%。來自京東物流收入人民幣304.7億元（約39.1億美元），年增24%；包括京喜在內的新業務收入為人民幣82.1億元（約10.5億美元），年增45%。

活躍用戶方面，截至2021年底，京東12個月活躍購買用戶數約5.7億，年增20.7%。

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