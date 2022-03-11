我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報 俄控「專滅斯拉夫」生化武器…存在嗎？

拜登料將宣布取消俄羅斯「最惠國」待遇 大幅調高關稅

中國房企大洗牌 華潤置地躍一哥

記者林宸誼／綜合報導

中國房地產企業大洗牌，萬科痛失「一哥」寶座，中國央企華潤置地和中國海外發展取代民企，成為中國兩大房市巨擘。

至於七折價賣商辦的SOHO中國10日股價雖然大漲8.9%至港幣1.58元，但市值也僅有港幣82億元，而且股價已從去年6月最高的港幣4.78元跌掉66%至10日的港幣1.58元。

Wind 金融終端數據顯示，香港上市公司華潤置地、中國海外發展及龍湖分別以市值港幣2628億、2561億及2351億元（約美元337.4億、328.8億、301.8億元），成為上市中國房企前三強，而去年同期市值前三強是萬科、龍湖及華潤置地。

時代財經報導，近五年滬深港三市中，市值同時突破千億級別的中國房企數量最高時有十家之多，包括萬科、恒大、中海、碧桂園、華潤、龍湖、融創、招商蛇口、保利和華夏幸福。

多年來，在眾多地產股中，萬科的股價偏高，一直是市值最高的業者，而滬深港三市十家千億市值的中國房企，更形成央企和民企「四六分」的穩定格局。

然而今年一切都變了，由於民營房企股價下探，中國房企市值大洗牌，千億市值房企僅剩七家，分別為華潤置地、中國海外發展、龍湖、保利、萬科、碧桂園和招商蛇口。

匯生國際資本總裁黃立衝分析，華潤和中海之所以登頂，不是因為市值上升。

股價 恒大 香港

上一則

通膨續飆 歐央行加速QE退場

下一則

京東去年盈轉虧 損失36億人民幣

延伸閱讀

SOHO中國潘石屹宣布7折出售京滬兩地2.3萬平方米房源

SOHO中國潘石屹宣布7折出售京滬兩地2.3萬平方米房源
中房企掀資產出售潮 已售及待售資產超過3200億元

中房企掀資產出售潮 已售及待售資產超過3200億元
中國房市開局慘澹 百億銷售額房企減半

中國房市開局慘澹 百億銷售額房企減半
中國預售屋監管有望鬆綁 緩解房企壓力

中國預售屋監管有望鬆綁 緩解房企壓力

熱門新聞

俄羅斯總統普亭。路透

國際制裁有一劍封喉的威力 謝金河：俄羅斯經濟恐拖垮

2022-03-05 20:12
市場若少了俄國原油供應，將產生莫大影響。（美聯社）

美國曝險？填補空缺？禁運俄國石油 5影響一次看懂

2022-03-06 01:20
油價還未到最高點。且美國有能力抑制。（路透）

油價飆漲，但有3個理由無須太過擔憂

2022-03-09 18:37
避險基金公司Hermitage Capital執行長暨共同創辦人布勞德，有「寡頭獵人 」之稱。路透

怎樣才能制止普亭？「寡頭獵人」獻策：斷其資源

2022-03-03 11:03
亞馬遜（Amazon）9日宣布股票分割計畫。 （路透）

亞馬遜宣布1股拆20股 買回100億庫藏股

2022-03-09 18:01
美國房貸利率下跌，可能帶動房價攀高。美聯社

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

2022-03-02 11:55

超人氣

更多 >
開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中
俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家
紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手
「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」

「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」
轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官

轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官