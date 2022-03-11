中國房企大洗牌 華潤置地躍一哥

中國房地產企業大洗牌，萬科痛失「一哥」寶座，中國央企華潤置地和中國海外發展取代民企，成為中國兩大房市巨擘。

至於七折價賣商辦的SOHO中國10日股價 雖然大漲8.9%至港幣1.58元，但市值也僅有港幣82億元，而且股價已從去年6月最高的港幣4.78元跌掉66%至10日的港幣1.58元。

Wind 金融終端數據顯示，香港 上市公司華潤置地、中國海外發展及龍湖分別以市值港幣2628億、2561億及2351億元（約美元337.4億、328.8億、301.8億元），成為上市中國房企前三強，而去年同期市值前三強是萬科、龍湖及華潤置地。

時代財經報導，近五年滬深港三市中，市值同時突破千億級別的中國房企數量最高時有十家之多，包括萬科、恒大 、中海、碧桂園、華潤、龍湖、融創、招商蛇口、保利和華夏幸福。

多年來，在眾多地產股中，萬科的股價偏高，一直是市值最高的業者，而滬深港三市十家千億市值的中國房企，更形成央企和民企「四六分」的穩定格局。

然而今年一切都變了，由於民營房企股價下探，中國房企市值大洗牌，千億市值房企僅剩七家，分別為華潤置地、中國海外發展、龍湖、保利、萬科、碧桂園和招商蛇口。

匯生國際資本總裁黃立衝分析，華潤和中海之所以登頂，不是因為市值上升。