台積2月營收51億美元 同期最旺

台積電2月合併營收逾新台幣1469億元，創歷年同期新高，外界看好，台積電本季營收財測目標應可順利達陣。（本報資料照片）

台積電 10日公布2月合併營收 約新台幣1469.3億元（約51.3億美元），受農曆年工作天數較少影響，月減14.7%，但仍改寫同期新高，年增37.9%。前二月合併營收約新台幣3191億元（約111.5億美元），年增36.8%，並達成首季營收財測高標逾67%，外界看好，台積本季營收財測目標應可順利達陣。

台積電先前股價 受國際局勢衝擊，走勢與基本面脫鉤，並失守新台幣600元整數大關，10日以587元作收，上漲19元，連續兩個交易日反彈，但外資10日仍賣超5750張，連續14個交易日賣超，惟單日賣超張數已較前幾天動輒數萬張顯著收斂。

法人認為，台積電2月營收較創歷史新高的1月下滑已在預期內，實際的月減幅度也符合預期，主要反映2月交貨受農曆年節影響，且部分客戶已提前拉貨。

台積電前二月合併營收約為新台幣3191億元（約111.5億美元），年增36.8%。依據台積電先前釋出的展望，本季營收將挑戰單季新高，估可達約166億美元至172億美元，以首季美元財測換算季增幅度均標7.4%，相關計算基礎是1美元兌新台幣27.6元，首季新台幣營收約將介於新台幣4581億元至4747億元（約160.1億美元至165.9億美元）。

在上述基礎上，法人估計，台積電今年3月營收仍有機會較2月回升，估計約在新台幣1389億元至1555億元（約48.5億美元至54.3億美元）之間，平均值約新台幣1472億元（約51.4億美元），估計月增率平均值則約0.2%，月增率高標則約5.8%。

另一方面，台積電歷年都在4月例行調薪約3%至5%，市場傳出台積電今年例行調薪幅度考慮留才與通膨因素將拉升至8%。對此，台積電10日回應，目前未有公開的幅度。

台積電2021年起已結構調薪20%，並促使半導體相關各廠紛紛大動作調整待遇。因應先進製程研發與擴產人力需求，台積電持續招募新血，今年預計找8000名新進員工。