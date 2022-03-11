妖鎳效應 青山調到貨 市場巨震 影響其餘金屬行情轉弱

位於浙江溫州的青山控股集團總部大樓。（取材自溫州網）

國際「妖鎳」行情導致倫敦金屬交易所（LME）、上海期貨交易所停止交易後，青山控股集團更公告稱，已調到足夠現貨進行交割後，市場出現多空反轉，連帶影響10日其餘金屬行情轉弱，上期所銅、鋁、鉛、鋅、錫均震盪走跌，專家提醒，短期應慎防寬幅波動風險。

媒體分析，青山集團此前做空鎳價期貨20噸每噸2萬美元，被外資軋空到每噸10萬美元，若青山集團被強制平倉將虧掉120億美元，但青山宣稱已有20噸現貨可以交割的話，等於是豬羊變色，高價賣貨，實物交割撐死外資。

青山集團宣稱已用旗下高冰鎳（鎳礦原料）置換國內金屬鎳板，調到充足現貨進行交割。

不過一財網質疑，中國一年的鎳產量也不過16萬噸，青山集團如何在幾天內拿到現貨20萬噸？

期貨日報報導，滬銅10日持續弱勢，主力報價每公噸下跌人民幣810元（約128.6美元），跌幅1.11%，滬鋁跌幅0.93%，滬鉛、滬鋅跌3.04%，滬錫方面也有別於倫錫的上漲，大幅下跌超過9%。

鎳價方面，由於部分合約連續三個漲停板，上期所決定對這些合約暫停交易一天，但並未暫停交易的遠月合約夜盤跌停，10日一早延續跌停狀態，拖累滬不銹鋼同樣跌停，其餘金屬行情也全面轉弱。

申銀萬國期貨有色金屬高級分析師 侯亞輝認為，目前來看，鎳價正在回歸合理範圍的過程中，待穩定後，金屬市場會逐步趨於理性。

海通期貨有色研究員胡畔說，近日有色金屬波動很大，一度集體衝高，在LME等暫停鎳交易後，市場情緒明顯降溫。

就基本面來看，侯亞輝認為，以鎳為例，下游新能源汽車 對鎳的中長期需求仍保持較好的成長；鋁業來看，胡畔說，鋁等其他有色金屬，仍須視俄烏情勢，因為有消息稱，西方可能推進對俄羅斯 鋁業的制裁，另一方面，中國旺季需求的復甦，以及雲南復產情況仍有待觀察。

在此之前，LME鎳價在三個交易日內暴漲近300%，主力合約突破10萬美元大關，而市場傳聞被「軋空」的最大苦主，中國不銹鋼巨頭青山控股集團9日晚間出面回應，指稱已通過多種管道調配到充足現貨進行交割。其合作方華友鈷業也稱，公司尚未出現被強制平倉的情況，風險可控。