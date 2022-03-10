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中國發改委再喊話 煤炭保供穩價 拚日產1200萬噸

記者黃雅慧／綜合報導

煤炭供應與中國經濟穩定息息相關，去年中國在歷經煤炭短缺導致多地拉閘限電，而近期又因地緣局勢影響，煤炭等原料供應持續成為考驗。對此，中國國家發改委持續喊話煤炭「保供穩價」，將力爭煤炭日產量穩定在1200萬噸以上。

據中國發改委官網消息，受多種因素影響，國際能源供應形勢趨嚴峻，因此能源價格不段攀升並屢創新高，與此同時，中國國內煤炭消耗呈快速增長態勢，對煤炭保供穩價形成新的挑戰。

而面對該壓力，發改委指出下一步將會同相關部門強化煤礦生產調度，力爭全國煤炭日產量穩定在1200萬噸以上，確保產能合理、產量充裕，運銷暢通，安全保供。

據發改委2月22日發出的訊息，主要產煤省區和重點煤炭企業積極組織員工返崗，推動煤礦復工復產，2月20日當日全國煤炭產量為1218萬噸，大致恢復至去年第4季日均產量水準。與此同時，國家發展改革委副主任連維良7日曾表示，加快推進2億噸以上政府可調度煤炭儲備能力建設。

另一方面，除了確保供應能力外，發改委也對於炒高煤炭價格進行相關舉措。國家發展改革委副主任胡祖才7日指出，煤價穩則電價穩，能源價格的「基本盤」就穩。下一步將完善煤炭產供儲銷體系，提升供需調節能力，保障產能合理充裕，強化市場預期管理，引導煤炭價格在合理區間運行。

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