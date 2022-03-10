中國A股遭空襲 三大指數全走跌

近期跌入熊市的中國A股市場，9日短暫高開後持續重挫，三大指數 一度跌逾4%，不過在官媒、專家連日力捧基本面看好下，午後抄底資金湧入，跌幅收斂，截至收盤，上證指數報3256.39點，跌1.13%，深圳成指報1萬2107.17點，跌1.12%，創業板指報2566.72點，跌幅0.63%。

據統計，9日全天，滬深兩市總成交額達人民幣1兆1617億元（約1838.8億美元），有近3600檔股票下跌，以鎳礦、醫藥、醫療、房地產、化工、教育、券商領域跌幅最多；同時，北向資金全天淨賣出人民幣109.34億元。

在此之前，受累國際情勢，上證指數於本周三個交易日，已接連跌破3400點、3300點，和9日一度跌破3200等整數關口，深成指也一度跌破1萬2000點，為2020年7月來首次。

業內人士坦言，市場連續大幅調整，主要受大宗商品上漲、融資盤平倉壓力、基金贖回壓力、外圍市場拖累、情緒面等五因素所致，其中原油等原材料價格的大幅上漲，不僅動搖市場信心，也引發對經濟衰退擔憂。

不過，適逢全國兩會 召開，新華社、人民日報等官媒，連日發文強調今年經濟基本面看好，「穩增長」主旋律不變，全年5.5%的GDP增長目標可期。

中國基金報也報導，在A股「至暗時刻」，多位私募大老發聲，百億私募希瓦創始人梁宏說，很多人跟我說這個風險、那個風險，但我看到一地黃金，「我只知道我想買的東西現在很便宜可以買」；泊通投資 董事長盧洋說，市場短期調整，更多是流動性原因；中睿合銀報告認為，市場整理恢復後，也讓很多優質標的性價比進一步凸顯。