我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#19：俄轟婦幼醫院...馬立波圍城悲慘千人塚

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

中國A股遭空襲 三大指數全走跌

記者陳政錄／綜合報導

近期跌入熊市的中國A股市場，9日短暫高開後持續重挫，三大指數一度跌逾4%，不過在官媒、專家連日力捧基本面看好下，午後抄底資金湧入，跌幅收斂，截至收盤，上證指數報3256.39點，跌1.13%，深圳成指報1萬2107.17點，跌1.12%，創業板指報2566.72點，跌幅0.63%。

據統計，9日全天，滬深兩市總成交額達人民幣1兆1617億元（約1838.8億美元），有近3600檔股票下跌，以鎳礦、醫藥、醫療、房地產、化工、教育、券商領域跌幅最多；同時，北向資金全天淨賣出人民幣109.34億元。

在此之前，受累國際情勢，上證指數於本周三個交易日，已接連跌破3400點、3300點，和9日一度跌破3200等整數關口，深成指也一度跌破1萬2000點，為2020年7月來首次。

業內人士坦言，市場連續大幅調整，主要受大宗商品上漲、融資盤平倉壓力、基金贖回壓力、外圍市場拖累、情緒面等五因素所致，其中原油等原材料價格的大幅上漲，不僅動搖市場信心，也引發對經濟衰退擔憂。

不過，適逢全國兩會召開，新華社、人民日報等官媒，連日發文強調今年經濟基本面看好，「穩增長」主旋律不變，全年5.5%的GDP增長目標可期。

中國基金報也報導，在A股「至暗時刻」，多位私募大老發聲，百億私募希瓦創始人梁宏說，很多人跟我說這個風險、那個風險，但我看到一地黃金，「我只知道我想買的東西現在很便宜可以買」；泊通投資董事長盧洋說，市場短期調整，更多是流動性原因；中睿合銀報告認為，市場整理恢復後，也讓很多優質標的性價比進一步凸顯。

指數 全國兩會 投資

上一則

財經簡訊

下一則

蘋果新品代工 鴻海最大贏家

延伸閱讀

烏克蘭指控俄國違反停火協議 空襲兒童及婦產科醫院

烏克蘭指控俄國違反停火協議 空襲兒童及婦產科醫院
北約秘書長警告俄羅斯 不要攻擊支援烏克蘭補給線

北約秘書長警告俄羅斯 不要攻擊支援烏克蘭補給線
藍委提問遇空襲怎辦？蘇貞昌當機10秒 防長急解圍

藍委提問遇空襲怎辦？蘇貞昌當機10秒 防長急解圍
俄軍飛彈空襲 烏克蘭文尼察國際機場被「完全摧毀」

俄軍飛彈空襲 烏克蘭文尼察國際機場被「完全摧毀」

熱門新聞

美國房貸利率下跌，可能帶動房價攀高。美聯社

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

2022-03-02 11:55
俄羅斯總統普亭。路透

國際制裁有一劍封喉的威力 謝金河：俄羅斯經濟恐拖垮

2022-03-05 20:12
市場若少了俄國原油供應，將產生莫大影響。（美聯社）

美國曝險？填補空缺？禁運俄國石油 5影響一次看懂

2022-03-06 01:20

理財Q&A／領退休金10策略 確保夠用

2022-02-28 02:00
避險基金公司Hermitage Capital執行長暨共同創辦人布勞德，有「寡頭獵人 」之稱。路透

怎樣才能制止普亭？「寡頭獵人」獻策：斷其資源

2022-03-03 11:03
與俄羅斯擁有船運直達航線的錦州港(Jinzhou Port)，上海證券交易所股價從2月24日俄羅斯開戰以來，已經上揚94%。路透

CNN：莫斯科遭西方經濟制裁後 中國散戶買股相挺

2022-03-08 11:20

超人氣

更多 >
開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩
紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人
在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%
夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴