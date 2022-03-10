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蘋果新品代工 鴻海最大贏家

財經新聞組／綜合報導

蘋果9日舉行春季發表會「Peek Performance」，發表首款支援5G技術的平價手機iPhone SE 3、全新iPad Air、iPhone 13系列新配色，最新晶片M1 Ultra、Mac Studio桌機、Studio Display螢幕，以及宣布 Apple TV +等新品，眾多硬體產品中，主力代工廠都是鴻海為首，挹注鴻海本季營運動能十足。

在眾多終端裝置新品中，最受矚目的是iPhone SE 3，這是蘋果2020年以來首次更新的SE系列。該機型有黑色、白色和紅色選項，售價由399美元增加到從429美元起跳，是第一款支持5G網路的平價iPhone，且配備與iPhone 13相同的A15處理器，並有其他新功能，市場看好將有助蘋果搶攻非蘋用戶轉為「果粉」，拉升iPhone整體銷量。

iPhone SE 3外觀和2017年的iPhone 8相似，保留Touch ID的按鈕，而非高階款式使用的Face ID。螢幕4.7吋，是尺寸最小的iPhone，預計11日開放預購，18日全球同步上市，台灣也在首波開賣名單中。

蘋果另推出採用M1晶片的 iPad Air，售價599美元，和iPhone SE 3一併於3月11日接受預購，實體商品一周後上架。Mac Studio含顯示器8日已開始接受預購，採用M1 Ultra處理器的款式售價3999美元起跳，低階款為1999美元。

蘋果執行長庫克也宣布，計畫將美國職業棒球大聯盟（MLB）比賽引進TV+串流媒體服務。另外，蘋果也宣布為iPhone 13增添「松嶺青」新色。

法人指出，蘋果這次發布一系列新產品，包括iPhone SE 3、綠色iPhone 13、桌機Mac Studio，以及新iPad，鴻海都是主要代工廠，可說是組裝廠最大贏家，可望為鴻海上半年業績注入強勁動能。

法人分析，鴻海目前在iPhone系列產品，不僅吃下高階版的iPhone 13 Pro與Pro Max，也拿下平價版的iPhone SE 3，可以說是大小通吃，即使這幾年面對紅色供應鏈低價搶單的威脅，鴻海持續站穩蘋果最大供應商的地位，可以看出紅鏈的威脅是有，但是要超越二哥和碩，直接挑戰一哥鴻海，並不是一件容易的事。

鴻海將在3月16日舉行法說會，除了公布2021年財報之外，也將進一步說明2022年景氣，屆時紅色供應鏈的挑戰，以及立訊跨入電動車零組件的影響，也將成為外界關注的焦點之一。

iPhone 鴻海 蘋果

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