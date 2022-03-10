中LED龍頭三安奪蘋果訂單 打破台廠富采獨拿局面

中國LED龍頭三安光電9日公告，持續接獲國際單一重要大客戶Mini LED晶片訂單。知情人士透露，三安所指的「大客戶」就是蘋果。（美聯社）

大陸LED龍頭三安光電9日公告，持續接獲國際單一重要大客戶Mini LED晶片 訂單。知情人士透露，三安所指的「大客戶」就是蘋果 ，打破過往由台灣富采投控獨拿蘋果Mini LED訂單局面。

這意味台廠苦練多年建立起來的新世代高階顯示技術城牆遭紅色供應鏈 瓦解，再度面臨陸廠搶單競爭，且發生的時間點比預期更早。

富采投控整合晶電與隆達兩大台灣LED指標廠，於去年元月正式成立，並結合兩家公司花費多年開發Mini LED技術的資源，去年順利打入蘋果供應鏈，獨家供應iPad、MacBook等硬體的Mini LED元件，被譽為台灣在先進顯示器與蘋果供應鏈史上一大里程碑。

蘋果率先採用Mini LED不僅引發潮流，也讓獨家供應商富采去年繳出年度稅後純益台幣18.98億元（約6710萬美元），每股純益台幣3.21元的漂亮的成績單，不僅擺脫過往晶電與隆達時代「賠多賺少」的狀況，市場也因富采成立第一年就拿下好成績而給予掌聲，股價一度攀升至百元之上。

在蘋果積極扶持第二供應商策略下，市場原本就預期，富采獨拿蘋果Mini LED訂單的好日子「不會太久」，預料今年第2季過後就會有同業瓜分訂單，以三安呼聲最大。

對於三安搶單，富采董事長李秉傑表示，品牌廠扶植第二供應商是正常的商業模式，也是可以預期的方向，在因應對策上，富采產能目標是占全球需求五至六成，不會讓市場供給過大。

李秉傑說，富采歷經去年大量交貨，Mini LED所有製造流程問題已經解決，也證明公司的技術實力。富采具有品質優勢，只要維持在技術研發上走得更快，品質上維持得更好，並不擔心市場競爭。

三安9日主動公告，該公司自2022年初以來，持續收到國際單一重要大客戶Mini LED晶片採購訂單，金額超人民幣1.7億元（約2690萬美元），其中的人民幣1億元訂單已於1月至2月已交付，其餘訂單將在3月底前交貨完成，該公司已就客戶需求的產品組織產能積極生產，以滿足客戶需求。

三安並未揭露此次訂單客戶。知情人士透露，三安所指的「大客戶」就是蘋果，儘管交貨金額不大，但有其指標意義，尤其三安搶單富采的時間比原本業界預期的時間點更早發生，意味三安技術進度超前，台廠花了多年築起的新世代高階顯示技術遭紅色供應鏈瓦解，後續恐面臨殺價競爭問題。