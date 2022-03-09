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烏克蘭戰報#18：否決「基輔戰鬼」美拒波蘭轉交MIG-29戰機

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

華為籌措資金 再發4.7億美元短債

記者陳政錄／綜合報導

繼日前傳出有意進軍晶片封測領域後，中國科技大廠華為持續於市場上，籌措「支撐關鍵戰略落地」的資金。據中國貨幣網披露，華為投資控股有限公司公告，擬發行規模人民幣30億元（約4.7億美元）的180天無擔保超短期融資券，這也是華為今年首次發行超短期融資券。

在此之前，今年1月和2月，華為已累計發行三期中期票據，合計募資人民幣110億元（約17.4億美元）。

據華為投資控股有限公司公告內容，此次擬發行的人民幣30億元180天無擔保超短期融資券，主承銷商為工商銀行，聯席主承商為農業銀行，發行日為3月8日至9日，兌付日為2022年9月6日。公告顯示，華為主體評級為AAA級。

對於資金用途，華為說，公司整體經營穩健，財務結果符合預期，「為支撐各項業務發展和關鍵戰略落地，募資將用於補充公司本部及下屬子公司營運資金。」

華為輪值董事長郭平日前在2022世界行動通訊大會（MWC）上說，華為將持續提升中長期競爭力，支撐ICT行業長期可持續發展，華為不會退出全球市場，仍然會盡力幫助全球選擇華為的客戶，實現商業上的成功，在標準、人才、供應鏈方面，都進行全球化戰略。

韓媒TheElec報導，華為正在安裝晶片封裝、測試所需要的設備，計畫直接採購NAND Flash，擴大其晶片供應鏈的布局範圍。

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