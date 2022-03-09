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台灣出口最強2月 創下連20紅

記者翁至威／綜合報導
台灣財政部公布2月出口374.5億美元，是歷年同月新高，連20紅，且年增率34.8%，遠優於預期。（本報資料照片）
台灣財政部公布2月出口374.5億美元，是歷年同月新高，連20紅，且年增率34.8%，遠優於預期。（本報資料照片）

台灣出口暢旺超乎預期，財政部8日公布2月出口374.5億美元，是歷年同月新高，且年增率34.8%，遠優於上月預估，是連20紅。財政部分析，出口續強主要有五大利多，接下來3月出口可望挑戰歷年單月新高，今年首季出口增幅也有機會突破兩成，比主計總處預估更為樂觀。

此外，進口也有搶眼表現，2月規模316.4億美元，也是同月新高，年增35.3%，是連16紅，歸功於出口衍生需求，農工原料價量齊揚。

財政部統計處長蔡美娜表示，出口亮麗歸功於五大利多，首先是全球景氣向上，各國陸續解封，終端需求回升；第二，原物料行情走高，激勵了廠商備貨力道；第三，新興商機活絡，擴大晶片需求，產能仍偏緊。第四，先前長短料干擾下，造成遞延出貨效應；第五則是受惠於出口產品價格上漲所支撐。

財政部上月原先預估2月出口年增率約在13%至15%間，而昨日結果揭曉，出口數字超乎預期，年增率突破三成，出口規模也是歷年首次在春節月份突破300億美元大關。

觀察各貨類，蔡美娜指出，2月出口以電子零組件為最大支柱，拉抬總出口成長的貢獻度超過五成，也寫下三紀錄，第一，出口值157.3億美元是歷年同月新高；其次年增率46.5%，是連34月正成長，為史上第二長的上升周期；第三，連續兩位數成長已維持25個月，更是前所未見。

至於科技產品的另一項要角資通與視聽產品，2月出口45.7億美元，由於電腦零附件需求暢旺，加上遞延出貨效應，年增逾兩成。

然而光學器材表現相對遜色，由於手機鏡頭、電視面板市況仍舊清淡，2月出口9.6億美元，創近20個月以來低點，年增率為負成長3.7%，已連四黑。

傳產貨類主要由礦產品、化學品領軍，受高油價、需求上揚支撐，2月出口年增率分別高達七成四、三成八；另外基本金屬及其製品、電機產品，因原物料成本上揚及歐美買氣熱絡，出口年增率皆約四成一。

展望未來，蔡美娜表示，主計總處預估首季出口年增率18.3%，不過財政部依過往季節性走勢推估，3月出口值將介於412億至430億美元間，可望挑戰歷年單月新高，年增率估15%至20%之間，首季出口年增率可望突破兩成。

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