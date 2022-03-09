通用搶占中國高端車市 銷售採直營模式

通用有意搶占中國高端車市。圖為通用汽車皮卡生產線。（路透）

總部位於美國的跨國汽車 企業「通用汽車」正布局中國高端車市場。據財聯社8日消息，通用汽車中國計畫向中國市場引入更多進口車型，並為之建立獨立於其在華合資公司上汽通用之外的銷售管道，該銷售管道或為直營模式。如此，未來GMC純電悍馬等熱議車型將有望進入中國市場。

對此，「財經網汽車頻道」報導，通用中國相關負責人表示，通用中國現在是在籌畫高端進口車的業務，管道方面，現在還沒有更多可透露的訊息。

上汽通用方面則稱，「最近確實聽說這個事，即將引入的全部是進口車，不涉及生產。所以銷售渠道將會是獨立的。如果涉及生產那麼肯定還會在上汽通用這邊。」

據財聯社引述知情人士表示，「目前通用方面已開始著手針對進口車業務進行人員招聘，並且考慮採用直營模式展開進口車業務。」此外，他也指出，包括凱迪拉克旗下的車型，都有計畫被引入中國市場。

而通用汽車會有這些決定有跡可循。據「中國經濟網」報導，通用汽車中國總裁柏歷（Julian Blissett）甫於4日在媒體對話會上表示，「我們將建立全新的高端進口車業務。該業務就如通用汽車內部孵化的初創企業，享有高度的自主權，是完全獨立的業務部門，快速應對中國市場的需求。」

而通用汽車已連續四次參加中國進口商品博覽會，期間高管多次釋放將向中國市場導入更多進口車的訊號。柏歷曾在2020年第三屆進博會上表示，「通用汽車堅持將最好的產品、技術和服務引入中國。從進軍全新的細分市場、尋求創新的銷售渠道，到打造極致的用戶體驗」；2021年第四屆進博會上，通用汽車中國高端進口業務副總裁魏樂飛（Felix Weller）再度表示，「通用汽車正積極籌建高端進口業務，將現場這些車型引進中國市場。」

不過，也有行業分析人士指出，在歷屆進博會上亮相的產品，代表了通用汽車的品牌形象，通過導入這些車型，有助於強化通用汽車在中國的市場地位。不過，畢竟這些產品均屬於小眾車型，如果為這些產品單獨建立渠道，似乎有些「畫蛇添足」。

事實上，通用汽車近年在陸銷量不樂觀。統計顯示，通用汽車在華合資公司「上汽通用」的銷量自2018年以來已遭遇四連降。其中，2021年銷量146萬7470輛，年減9.26%；今年前二個月累計銷量18萬6013，持續較去年同期削減10.01%。