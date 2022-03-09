中國衝刺6G建設 技術專利申請量達3.8萬項 世界第一

中國工信部部長肖亞慶說，6G已蓄勢待發。（新華社）

中國工信部部長肖亞慶表示，目前已經開通5G 基地台超過142.5萬座，5G手機 終端連接用戶超過5.2億戶，世界領先、規模最大，今年將累計建成5G基地台突破200萬座，同時，也要為下一代通信技術6G的發展提前謀畫，做好部署。

肖亞慶8日在中國全國人大第二場「部長通道」活動上表示，要加快新型信息基礎設施建設，在打好5G網路基礎的同時，更要加大對關鍵核心技術的攻關力度，6G已蓄勢待發。

肖亞慶說，中國在5G發展有非常好的機遇，5G應用在工業、能源、交通等領域也快速拓展，賦能千行百業的成效十分顯著，「去年全年通信業、軟體和信息技術服務業的業務收入分別增長8%和17.7%。」新業態、新模式層出不窮，數位經濟呈現蓬勃發展的趨勢。

他表示，在發展5G的同時，也要考慮下一代通信技術的演進方向、技術路線，為下一代通信技術6G的發展提前謀畫，做好部署。

目前中國移動、中國電信、中國聯通三大電信商均在積極探索6G技術，據中國移動2月底發布6G協同創新成果，提出6G語義通信系統原型、光子學輔助太赫茲通信系統等共計17個創新項目；而中國電信則發力衛星互聯網；中國聯通主要開展算力研究。

截至目前，中國6G技術專利申請量達3.8萬項，相關技術專利占全球比重35%，位居世界第一。未來三至五年將是6G潛在關鍵技術的窗口期，是搶占通信領域技術制高點和培育產業基礎的關鍵。針對6G核心技術發展，市場關注多在太赫玆和衛星互聯網。

開源證券評估分析，未來6G將主要應用於沉浸式雲XR、全息通信、感官互聯、智慧交互、通信感知、普惠智能、數字孿生、全域覆蓋等八大場景。6G構建全球全域覆蓋業務的「空、天、地一體化」網絡，全球再無任何行動通信覆蓋盲點。

肖亞慶表示，1-2月工業經濟平穩運行，但也還有不少困難和問題。比如原材料價格的上漲，交通運輸的困難和費用的提升，還有疫情 散發「最大的就是外部環境的變化，不可避免地對工業經濟造成影響。」

中國製造業總量已連續12年位列全球首位，肖亞慶表示，製造業和實體經濟的發展，未來仍然是重點努力的方向。「製造業在向高端邁進的過程中，要解決自立自強的關鍵核心問題」，以支撐整個經濟，特別是工業經濟的增長。