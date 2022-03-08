開局穩 中前兩月進出口大增 優於外界預期

中國前兩個月出口年增16.3%，進口年增15.5%。（路透資料照片）

中國海關總署7日公布今年前兩個月進出口數據，其中，出口金額5447.5億美元，年增16.3%；進口金額4287.5億美元，年增15.5%，雙雙優於外界預期。

中國海關總署統計分析司司長李魁文表示，前兩個月中國外貿進出口保持平穩增長，雖然當前外貿發展面臨的外部環境更趨複雜和不確定，但依然實現了開局穩，這主要得益於中國經濟韌性強，長期向好的基本面沒有變，穩增長政策措施靠前發力。

華爾街 日報報導，外貿數據顯示，中國克服疫情、地緣形勢和春節假期等多個不利因素，這個全球第一貿易大國進入2022年初貿易形勢繼續向好，尤其出口數據自2020年4月由負轉正以來，已保持連續正增長。今年前兩個月貿易順差1159.5億美元，年增19.5%。

數據顯示，民營企業對外貿的貢獻持續提高，民營企業進出口金額人民幣2.99兆元，年增16.1%，所占比重較去年同期提升1.1個百分點至48.2%，成為中國對外貿易增長的重要力量。

中新社報導，中國對歐盟 、東協和美國等主要交易夥伴進出口均成長，值得注意的是，歐盟超過東協再次成中國最大貿易夥伴，今年前兩個月，與歐盟貿易總值為人民幣8746.4億元，年增12.4%，其中，對歐盟出口年增21.4%；自歐盟進口年減2%。

方正中期期貨金融衍生品研究員彭博表示，歐盟，東協成為中國出口的重要兩級，與一帶一路 國家增幅加速，中國整合東亞及西亞的能力逐步增強，預計未來這一部分的出口額度仍將保持增長，將對沖美國貿易制裁對中國商品的影響。不過也要看到，全球經濟正在由停滯性通膨轉向衰退，下半年經濟依然面臨較大不確定性，對於中國出口可能仍將構成衝擊。

中國與東協貿易總值為人民幣8704.7億元，年增10.5%，其中，對東協出口年增10.6%；自東協進口年增10.3%。

中國對美國出口人民幣5834億元，年增11.1%；自美國進口人民幣2025.2億元，年增5.8%；對美貿易順差人民幣3808.8億元，年增14.2%。

同期，中國與「一帶一路」沿線國家合計進出口人民幣1.92兆元，年增18.3%。