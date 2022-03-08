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中國大宗商品飆漲 發改委緊盯 加強監測供需和價格走勢

記者林宸誼／綜合報導
俄烏戰事導致能源、糧食等大宗商品價格狂飆。圖為山東一位農民在整理收成的玉米。（新華社資料照片）
俄烏戰事導致能源、糧食等大宗商品價格狂飆。圖為山東一位農民在整理收成的玉米。（新華社資料照片）

俄烏戰事導致能源、糧食等大宗商品價格狂飆，中國國家發展改革委副主任胡祖才表示，緊盯重點大宗商品市場供需和價格走勢，加強監測分析研判，將保持市場監管高壓態勢，加大期現貨市場聯動監管力度，嚴厲打擊捏造散布漲價信息、囤積居奇、哄抬價格等違法違規行為，特別是對資本惡意炒作，將予以堅決打擊。

胡祖才7日在國新辦記者會提到，做好糧食保供穩價工作，保障糧食安全，糧價是百價之基，糧價穩，穩物價就有了堅實的「壓艙石」。中國稻穀、小麥等口糧庫存充裕、供應充足，完全自主自足，今年將穩定播種面積和產量，做好化肥保供穩價工作，保持糧食量足價穩，確保中國人的飯碗牢牢端在自己手中。

同時，加大玉米、大豆保供穩價工作力度，挖掘境內潛力，大力實施大豆和油料產能提升工程，合理利用國際資源，加強儲備調節，保持供需平衡。

胡祖才表示，加大鐵礦石等境內勘探開發力度，加快礦產品基地建設，擴大廢鋼等再生資源回收利用，增強中國資源保障能力，強化進出口調節，堅決遏制高耗能、高排放、低水準專案盲目發展，促進重要礦產品安全供應、價格基本穩定。

胡祖才指出，中國煤炭占能源消費總量的56%，燃煤發電量占60%左右，煤價穩則電價穩，能源價格的「基本盤」就穩。下一步將完善煤炭產供儲銷體系，提升供需調節能力，保障產能合理充裕，強化市場預期管理，引導煤炭價格在合理區間運行，完善煤、電價格傳導機制，確保安全穩定供應。

中國國家發展改革委副主任連維良表示，加快推進2億噸以上政府可調度煤炭儲備能力建設，新增50億立方公尺以上儲氣設施，推動大陸應急備用和調峰電源達到3億千瓦以上，引導重點能源生產企業和能源大用戶加強社會責任儲備。

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