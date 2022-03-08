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俄烏戰嚇跑熱錢 台幣爆量貶1.35角

記者陳美君／台北8日電
新台幣7日重貶1.35角，收在28.25元，下探近一年新低，並爆出34.875億美元的成交巨量。（本報資料照片）
新台幣7日重貶1.35角，收在28.25元，下探近一年新低，並爆出34.875億美元的成交巨量。（本報資料照片）

俄羅斯入侵烏克蘭，掀起國際股匯市巨浪，外資昨日在台股大逃殺，估計一日匯出近20億美元，台北匯市爆量重貶，終場貶值1.35角，收在28.25元，連兩貶並為近一年新低。熱錢如瘋狗浪般奔逃出境，匯市一日爆出34.875億美元的成交巨量，創史上第七大、也是近13年來單日最大量。

中央銀行資料顯示，美元指數昨天上漲0.81%，除具避險功能的日圓升值0.38%外，絕大多數的非美貨幣均對美元貶值。

其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元單日重挫1.05%，貶幅為新台幣0.48%的近2.2倍，星元也下挫0.29%。

匯銀主管形容，台股昨日「殺很大」，外資一早就提款落跑，新台幣匯率罕見重挫逾1角、跌破28.2元；過去當新台幣匯價重貶，就會蜂擁進場拋匯的出口商，昨天反倒開始「惜售」美元，導致市場的美元供給不足、新台幣匯率猶如搭上失速列車般加速貶值。

為避免匯市傾斜失序，中央銀行昨日進場反手拋匯、提供美元流動性，抑制新台幣匯率貶勢。

「眼見外資買匯單像水一樣，出口商的賣匯量也無力抵擋，老大（指央行）全日都進場提供美元，是站在阻貶的那一方」，匯銀主管說。

對於昨天國內金融市場上演令投資人驚慌失措的股匯雙殺行情，匯銀主管說，俄烏戰事是關鍵主因，歐美對俄羅斯的制裁，導致俄羅斯金融市場流動性吃緊，為因應被「卡」住的資金，台灣等亞洲國家便成為熱錢應急變現的提款機。

大型國銀交易室主管透露，虎年以來，外資在匯市的操作一直是匯出大於匯入，主要原因除了聯準會3月將升息外，俄烏爆發戰爭，不只使國際油價大漲、助長通膨火焰，其實也讓部分外資憂心兩岸關係生變，在避險需求大舉升溫下，撤出力道變得更為猛烈。

展望後市，匯銀主管說，目前要先觀察台股何時止穩，估計新台幣匯率短期內將位於28元至28.5元區間波動。

匯率 台股 俄羅斯

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