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RCEP上路 中國添助力

記者林宸誼／綜合報導

中國公布今年前兩個月進出口數據，專家分析，數據顯示海外需求仍有黏性，加上區域全面經濟夥伴協定（RCEP）上路，助力今年外貿呈現「開局穩」。

植信投資研究院高級研究員常冉認為，海外需求仍有黏性，加上RCEP助力，在「穩外貿」宏觀布局下，進出口實現2022年「開門穩」，多因素支撐出口韌性：一是海外貨物貿易需求仍有慣性，二是境內穩外貿政策體系的保障，三是價格因素對出口的支撐作用有所強化。

常冉指出，前瞻地看，出口方面，海外主要經濟體央行的貨幣收緊政策並未直接壓降進口商品的需求，東協經濟體生產活動已基本修復，可能對中國出口市占形成擠壓和替代，目前歐美對俄的貿易金融制裁，不排除會波及中國機電類和高科技產品的出口。

進口方面，目前境內基建投資發力，針對能源類大宗商品需求將會持續擴張。俄烏衝突或將導致國際原油、天然氣以及小麥等商品價格，在一段時間內持續衝高，價格因素對進口金額的影響未來一個階段將進一步強化。

保銀資本管理公司首席經濟學家張智威指出，儘管前2月出口16.3%的增速並不弱，但的確已經從去年動輒逾20%的高速增長回落，鑑於烏克蘭危機給全球需求帶來放緩風險，中國今年將不得不更多依靠內需，這需要財政政策致力提振。

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