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鴻海2月營收160億美元 寫同期新高

記者陳昱翔／綜合報導
鴻海董事長劉揚偉。（本報資料照片）
鴻海董事長劉揚偉。（本報資料照片）

電子代工龍頭鴻海5日公布2月合併營收新台幣4550億元（約160.2億美元），不畏工作天數少與傳統淡季衝擊，逆勢較元月成長逾2%，並較去年同期成長13.2%，是歷年最強2月，反映農曆年假期產線不停工，包括iPhone在內訂單強強滾，帶動四大產品線出貨全面勁揚，優於預期。

針對2月營收優於預期，鴻海指出，主因旗下產品線需求強勁，加上公司全球布局優勢，以及美系雲端服務供應商（CSP）成長顯著，整體供應鏈情況也較佳，需求維持穩定，尤其消費智能產品類別成長快速。

鴻海在消費智能產品與電腦終端產品類別表現出色，優於去年同期，推升整體營收攻上歷年同期新高。

鴻海前二月合併營收9,007.76億元，為同期次高，較去年同期略減約0.1%。鴻海表示，今年無論元月或2月，營收皆符合或略優於公司預期。

鴻海上周五（4日）股價不畏台股重挫197點，終場逆勢漲0.5元收105元，外資買超890張，3月以來四個交易日，外資有三個交易日站在買方。

展望第1季，鴻海維持先前看法，正面看待第1季表現，預期將大致與去年持平。惟須密切觀察地緣政治情勢變化、疫情、通膨及整體供應鏈情況。

法人認為，2月工作天數較短加上逢農曆新年，大陸許多產線作業人員都返鄉過年，科技廠營收普遍遜於元月，鴻海2月合併營收逆勢繳出月增、年增成績單，顯示鴻海對產能、訂單掌控力非常強，才能降低農曆年工作天數較少的影響。

法人指出，對代工組裝廠而言，工廠管理能力就是該公司的市場競爭力，能在其他人都衰退時，業績逆勢成長，顯示出鴻海對工廠管理方面相當出色，這方面目前陸系代工廠仍望塵莫及。

除既有的消費性電子產品，鴻海正瞄準元宇宙領域。鴻海集團董事長劉揚偉日前指出，集團對元宇宙的策略和電動車一樣，會朝平台化方向發展，從擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、軟體、基礎設施、內容與應用等五大領域都已有布局。

據悉，鴻海今年初宣布斥資上限1億美元，入股由宏達電前執行長周永明創辦的虛擬實境應用商XRSPACE，未來雙方將結合各自優勢，建立完整元宇宙生態系統。

鴻海 營收 元宇宙

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