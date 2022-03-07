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釋出寬鬆訊號 李克強：因城施策 保障住房需求

中國新聞組／綜合報導
分析認為，中國政府在住房政策上已釋出寬鬆訊號。（中新社資料照片）
分析認為，中國政府在住房政策上已釋出寬鬆訊號。（中新社資料照片）

中國國務院總理李克強5日政府工作報告強調，今年中國經濟發展在以「穩」字為核心下，推進各項工作。包括發揮貨幣政策與財政政策來穩住市場主體，並保障就業。此外，在擴大內需上特別提到新能源汽車消費。而最令市場關注的住房政策，雖然報告表述與以往並無太大變化，分析認為，中國政府在政策上已釋出寬鬆訊號。

李克強強調，要繼續保障好群眾住房需求。堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，探索新的發展模式，堅持租購併舉，加快發展長租房市場，推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，穩地價、穩房價、穩預期，因城施策促進房地產業良性循環和健康發展。

報告指出，在穩健貨幣政策上，發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，為實體經濟提供支撐；在財政政策上，除下調赤字率以增強財政可持續性外，中央對地方轉移支付增加約人民幣1.5兆元（約2384萬美元）、規模近人民幣9.8兆元（約1.5兆美元），增長18%、多年來最大增幅。

在穩市場主體保就業方面，報告提到要實施新的組合式稅費支持政策，對小規模納稅人階段性免徵增值稅。對小微企業年應納稅所得額人民幣100萬元至300萬元（約15.8萬美元至47.6萬美元）部分，再減半徵收企業所得稅。就業部分，則延續執行降低失業和工傷保險費率等階段性穩就業政策。

李克強也提到提升科技創新能力。實施基礎研究十年規畫，加強長期穩定支持。實施科技體制改革三年攻堅方案，強化國家戰略科技力量，發揮好國家實驗室和全國重點實驗室作用，推進科研院所改革，改進重大科技項目立項和管理方式。

值得注意的是，在擴內需提到要增加新能源汽車消費，這在業內人士看來是正面訊號。乘聯會秘書長崔東樹表示，這代表新能源汽車補貼逐步退出後，不會急於退出其他支撐政策，尤其購置稅等政策明年應會繼續執行。同時也體現政府對該政策延續性。

另外，市場最關注的房屋政策，報告中表述仍堅持「房住不炒」。江海證券首席經濟學家屈慶認為，雖然報告在地產部分表述不變，但他認為從銀保監會的發言與動作來看，實際上仍是「因城施策」。

中國同策研究院研究總監宋紅衛指出，為對沖房地產投資過快下行壓力，預計保障性住房及租賃住房會發力，融資、開發等方面的政策會陸續出台。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂表示，今年兩會再次強調租購並舉的戰略，意味今年租賃領域將在租賃「保障+市場」兩條線並行發展，共同解決大城市不同類型人群的租房問題，租賃房源供給側將持續得到優化。

就業 李克強 汽車

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