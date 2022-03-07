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減稅降費穩經濟 中國將擴大實施

記者林宸誼／綜合報導

中國穩經濟關鍵一招，是實施減稅降費政策，去年新增減稅降費超過人民幣1.1兆元（約1748萬美元），今年中央要求實施更大力度的減稅降費政策。各省份均表示今年將落實好更大力度減稅降費政策，支持中小微企業、個體工商戶和製造業等重點行業。

根據各省分2021年預算執行情況和2022年預算報告發現，已經有25個省分公布了去年減稅降費規模，其中廣東以超人民幣1400億元（約222.5億美元）規模居首。

除了榜首廣東外，江蘇以人民幣1,088億元位居第二；浙江減稅降費規模預計超過人民幣900億元（約143億美元）；北京雖然尚未公布全年數據，但前三季減稅降費規模約人民幣782億元（約124.3億美元）；山東減稅降費規模超過人民幣700億元（約111.2億美元），四川約人民幣400億元（約63.5億美元）。

第一財經日報報導，規模性減稅降費是宏觀調控的關鍵性舉措，在今年經濟放緩壓力加大，企業依然面臨不小挑戰的背景下，中央明確實施力度更大的減稅降費政策。

自去年底以來，中國國務院先後三次公布了具體減稅降費政策，除了延續不少到期優惠政策外，還針對工業、服務業公布一攬子新政。幾乎所有省份預算報告都提出，今年要不折不扣落實好更大力度的減稅降費政策，加大對中小微企業、個體工商戶、製造業、困難行業的支持力度。

預算 國務院 北京

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