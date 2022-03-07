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自給率低 中國車企促發展汽車晶片產業鏈

中國新聞組／綜合報導
中國汽車晶片短缺問題，在兩會上被提出，建議有必要加快推動汽車晶片產業鏈發展。（新華社資料照片）
中國汽車晶片短缺問題，在兩會上被提出，建議有必要加快推動汽車晶片產業鏈發展。（新華社資料照片）

中國汽車晶片短缺影響汽車產業，多名代表在兩會上提建言，直指中國汽車晶片自給率低、太過於依賴國外，有必要加快推動汽車晶片產業鏈發展，實現產業自主可控、確保穩定供應。

綜合第一財經、財聯社、新京報等媒體報導，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，晶片供應短缺，各行各業都受到衝擊，特別是汽車產業，中國晶片企業製造「車規級晶片」意願又低，多名代表提出車用晶片需要政策性扶持。

疫情發生後，多國陷入停工停產，汽車晶片短缺尤其嚴重，也影響了中國汽車產業。汽車晶片荒暴露了車規級晶片產業未能實現自主可控的問題，涉及面向包括，車規級晶片研發週期長、門檻高、利潤低；當前晶片扶植政策錯位、車規級晶片產業初期缺乏保護等。

全國人大代表、廣汽集團董事長曾慶洪認為，中國汽車行業正處於戰略轉型關鍵期，晶片是汽車智慧化和電動化的發展基石，中國汽車晶片自給率、國產率皆低，高度依賴國外供應，必須加快推動汽車晶片產業鏈發展。建議可從引導國外汽車晶片企業赴中投資、加強監督執法力度以調控原材料價格等面向著手。

全國人大代表、上汽集團董事長陳虹在兩會建議中提出，建議透過政策引導，建立車規級晶片的統一技術規範和標準，成立第三方檢測認證平台。建議由國家引領設立專項資金，鼓勵晶片企業、汽車企業共同參與，加快形成國產晶片研發、製造和應用能力。

全國人大代表、長城汽車總裁王鳳英也認為，要解決晶片短期問題，短期應由國家監管部門出手，系統布局、恢復秩序。面對擴產、投產的晶片製造企業，建立行政審批綠色通道，使企業能夠迅速投產。中長期來看，需要建立自主可控的晶片供應鏈，建立車規級晶片產業人才的引進與培養機制。

晶片 汽車 疫情

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