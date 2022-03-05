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中國工信部約談稀土業者 嚴禁囤積炒作

記者林汪靜／綜合報導
鋰原料價格高飆讓中下游材料廠苦不堪言。圖為阿根廷北部Salta省的鋰鹽場。（路透）
鋰原料價格高飆讓中下游材料廠苦不堪言。圖為阿根廷北部Salta省的鋰鹽場。（路透）

針對稀土產品市場價格持續上漲、居高不下的情況，中國工信部稀土辦公室近日約談中國稀土集團、北方稀土集團、盛和資源公司等重點稀土企業，要相關企業加強行業自律，不得參與市場炒作和囤積居奇；推動健全稀土產品定價機制，共同引導產品價格回歸理性等。

據中國工信部網站消息指出，會議要求，相關企業要切實增強大局意識、責任意識，正確把握當前與長遠、上游與下游的關係，確保產業鏈供應鏈安全穩定。

中國自然資源部2月下旬下發通知，稱2022年度中國全國第一批稀土礦開採總量控制指標10.08萬噸，其中離子型（以中重稀土為主）稀土礦指標1萬1490噸，岩礦型（輕）稀土礦指標8萬9310噸。

中國稀土集團是去年12月正式成立的中國央企，透過整合中鋁集團、中國五礦股份和贛州稀土集團資產而來。中國五礦旗下上市公司「五礦稀土」、中鋁集團旗下中國稀土等均整合進新集團。

此外，近日鋰價高飆，目前突破每噸人民幣50萬元（約7.9萬美元）關口。據「證券時報」消息，近期市場有傳聞稱寧德時代及部分磷酸鐵鋰廠商下調3月排產計畫，雖然遭寧德時代否認。但該訊息也反應中下游廠商對於鋰價的飆漲產生負面的抵制情緒。

寧德時代作為動力電池龍頭大廠，近期傳出減產消息。對此，寧德時代方面回應表示，消息不屬實。

不過，該報導指出，減產傳聞也反應行業的壓力。一位正極材料廠負責人通過證券時報表示，「我對現在的價格已經沒有分析能力了，各個環節囤貨的情況下，正極材料廠商確實很難過，有可能造成減產。」

據「鑫欏鋰電」數據，中國國內電池級碳酸鋰價格2日突破每噸人民幣50萬元，相比年初上漲約67%。此外，漲價來得又急又快，從1月每噸人民幣30萬元（約4.7萬美元）漲至每噸人民幣40萬元（約6.3萬美元）僅用一個月時間，而從每噸人民幣40萬元漲至每噸人民幣50萬元僅約20天。

面對火速高飆的鋰礦價格，產業鏈上出現抵制情緒。真鋰研究創始人墨柯表示，綜合行業觀察情況，部分廠商下調排產計畫的可能性比較大，「據我所知，以龍頭企業為代表的這些電池和材料廠商已經在謀求集體抵制了，超過每噸人民幣50萬元的碳酸鋰都不買。」

值得注意的是，鋰原料供需形勢也是寧德時代近期關注的焦點。寧德時代董事長曾毓群在今年「兩會」期間提交「關於盡快採取有效措施 推動國內鋰資源保供穩價的提案」，他表示，「當前鋰資源供需形勢嚴峻，行業發展面臨挑戰。應加快國內鋰資源勘探開發，保障供應鏈安全，同時應加強自主創新和科技攻關，提升資源循環高效利用水平。」

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