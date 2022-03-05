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人行本周收回683億美元

記者黃雅慧／綜合報導

中國人民銀行2月底向市場大額投放流動性以維護月末流動性平穩後，近期收縮逆回購操作規模，進而回歸每日百億元人民幣的常態，全周淨回籠人民幣4300億元（約683.5億美元）。市場人士認為，人行操作依然遵循「削峰填谷」姿態，維持流動性整體寬鬆。

為了對沖稅期高峰並維護月末流動性平穩，人行2月25日、28日連續兩日進行人民幣3000億元（約476.8億美元）逆回購操作，等於單日向市場投放人民幣2900億元（約460.9億美元）流動性；在跨月後於1日順勢削減逆回購操作規模至人民幣500億元（約79.4億美元），2日至4日則全部維持在每日人民幣100億元（約15.8億美元）的規模，中標利率維持在2.1%，人行公開市場單日淨回籠人民幣2900億元（約460.9億美元），全周淨回籠人民幣4300億元。

據路透報導，南京證券固定收益分析師楊浩表示，當前資金寬鬆，人行及時回收跨月淨投放的資金，保持資金面穩定的態度不變，貨幣預期穩定。

上海一私募機構研究人士認為，人行保持了一貫的「削峰填谷」動作，這在情理之中，目前來看流動性環境仍是適度充裕。他進一步指出，雖然目前中國部分經濟數據看著可能不錯，不過底層的復甦能力還很弱，因此維持流動性充裕的環境是必要且必須的。

另一方面，投資者也關心因俄烏戰事導致油價大漲，並推升通膨。

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