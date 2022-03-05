升息、疫情、戰事干擾 高盛下修台灣7半導體股目標價

升息效應、疫情、地緣政治增加市場波動，高盛下調七家半導體股目標價。 （本報資料照片）

台灣股市估值在升息環境中面臨下修，又遇疫情 、地緣政治增加市場波動，電子成長股面臨評價修正的可能性提升，高盛 證券4日釋出評析，下調台積電 、聯電、世界先進、聯發科、矽力-KY、日月光投控、京元電子等七家半導體股目標價。權王台積電由新台幣1050元下調至855元、下修幅度18.5%。

主要外資券商中僅剩花旗有千元之上的目標價，再度引發市場高度關注外資是否開啟台積電目標價調整潮。高盛預期個股評價將因升息承受壓力，疫情仍持續影響供應市況，俄烏衝突雖對台半導體供應鏈影響有限，因但歐洲地區為半導體主要消費者之一，衝突擴大仍可能影響台灣半導體。

高盛將世界先進投資評等由「買進」調整至「中立」，將聯電移出「優先買進名單」。主要是晶圓代工訂單能見度高，台積電技術領先，聯電則有長約保護其抵禦周期下行風險；IC設計股須擇優布局，聯發科、矽力-KY利基產品市占提升，聯詠評價合理；封測供應鏈則因需求波動，因此中立保守看待。

儘管不偏空，但高盛仍將這七檔半導體股全部下修目標價、幅度都在一成以上，其中以聯電下修37.8%幅度最大、股價由新台幣114.5元下調至71.2元；再者是世界先進的20.2%、173元下調至138元；台積電的18.5%、1050元下調至855元；日月光投控的16.4%、128元下調至107元；京元電子的14.1%、43.7元下調至37.5元；矽力-KY的12.0%、6,791元下調至5975元；聯發科的10.0%、1650元下調至1485元。

2月7日摩根士丹利證券才對台積電態度大翻轉，投資評等由「中立」上調至「買進」，目標價由648元一舉拉升到780元，但一個月後大行高盛調降目標價。目前外資圈對台積電的目標價介於700-1052元，以花旗1,052元最高，也是目前唯一上千元的目標價，大和700元最低，高盛估價降至第四。

台積電在外資連十日賣超下，4日跌破600元及年線關卡，終場下跌7元收595元，創逾三個月來低點，最大賣超券商為摩根士丹利賣超新台幣72億元（約2.5億美元），高盛賣出31億元（約1億美元），最大買超券商則是元大證40億元；整體外資累計十日賣超張數達25萬張共新台幣1524億元（約53.6億美元）。

聯發科4日下跌55元收1025元，若下周一續跌，恐將跌出千元股之列，也讓台股十千金再減為九千金。

法人指出，台積電營運步調未見走緩，主要外資券商仍正向看待。