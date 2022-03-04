中國新能源車補貼 比亞迪、特斯拉領最多

中國對新能源汽車的補貼政策預定今年底「落日」，但全國人大代表、廣汽集團董事長曾慶洪3日提出建議，認為應延緩。（中新社）

中國對新能源汽車 的補貼政策預定今年底「落日」，但據工信部、財政部等最新統計，截至2021年底，中國中央財政已對新能源汽車，下發超過人民幣1400億元（約222.4億美元）補貼資金，另在2019到2021年度預撥付的補貼資金中，以比亞迪、特斯拉 兩家車企領得最多，分別收到人民幣約29億元和12億元（約4.6億美元和1.9億美元）。

IT之家報導，據中國工信部對新能源汽車推廣應用補助資金清算審核，統計有近60家車企，領取了預撥補助資金，其中以比亞迪汽車工業、比亞迪汽車合計領取約人民幣29.38億元（約4.6億美元）最多，其次是特斯拉的人民幣12.15億元（約1.9億美元）。

除此之外，代工生產蔚來汽車的江淮汽車集團，領取預撥付資金人民幣9.2億元（約1.4億美元），奇瑞新能源人民幣3.9億元（約6197萬美元）、上海汽車人民幣6.01億元（約9550萬美元），廣汽乘用車人民幣8.38億元（約1.3億美元）、上汽通用五菱人民幣1.39億元（約2208萬美元）、上汽大眾人民幣2.17億元（約3337萬美元）。

中國新能源汽車補貼最早可追溯到2009年，因此截至2021年底，累計補貼金額已超過人民幣1400億元。

不過，中國工信部去年底公告，2022年新能源汽車補貼標準將在2021年基礎上「退坡（下調）」30%，且2022年12月31日之後不再予以補貼，以致今年以來，特斯拉、比亞迪、小鵬汽車等約20個品牌，紛紛調漲售價，漲幅集中在人民幣3000元到6000元（約476.7美元到953.4美元）不等。

在今年中國全國兩會 （政協、人大）召開前夕，中國全國人大代表、廣汽集團董事長曾慶洪3日提出建議，認為應延緩新能源車國家補貼。

他說，中國汽車晶片自給率不足10%、國產化率僅5%，汽車產業發展面臨許多問題。在此之下，新能源汽車補貼將於年底停止，將導致供給側企業成本壓力居高不下，另一方面，消費端因配套基礎設有待提升，有安全性、充電難的焦慮，建議應繼續延緩國家補貼一至兩年，並簡化前期補貼領取手續，緩解企業壓力。