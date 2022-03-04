字節跳動 搶攻音樂軟體市場

字節跳動旗下音樂App汽水音樂，搶食音樂軟體市場QQ音樂或網易雲的市占地位。（取材自搜狐網）

字節跳動旗下音樂App 汽水音樂，宣布開放小範圍安卓內測版，用戶使用邀請碼進行註冊登錄就可使用，外界認為這是字節跳動想搶音樂軟體市場QQ音樂或網易雲的市占地位。

時代周報報導，作為字節跳動入局音樂市場的重要一步，汽水音樂歷時大半年籌備，終於在日前完成軟體著作權登記。

字節跳動致力音樂市場早已有跡可循，和早期抖音 一樣，採用海外反饋境內的策略。

字節跳動於2020年向印度 市場推出resso，這是一款主打社交屬性的音樂App。根據數據統計平台Statista調查顯示，從2020年1月到2021年2月，在巴西、印度和印尼，resso在谷歌和蘋果應用商店的下載量，呈現較快上升的趨勢。

2020年8月，resso月下載量突破200萬次，10月更是接近500萬次，隨後一直保持在340萬次以上。

在已經開放的內測版中，不難發現，汽水音樂在頁面和功能設置上與resso大同小異，並且都採用「部分免費+付費」的模式。

歌曲版權問題一直是環繞在汽水音樂身上的一大難題。去年8月，騰訊發布關於放棄音樂版權獨家授權權利的聲明，恰好移走了這顆絆腳石。

汽水音樂並未止步於與騰訊音樂、網易雲搶奪現有版權市場，而是重視獨立音樂人的簽約，更偏向採購原創歌曲，以及與網紅達人進行長期合作，這與抖音的「造星」手法如出一轍。

加碼音樂市場是字節跳動布局大文娛的重要一環，2022年一開年，就完成2項收購，將票務平台「影托邦」和漫畫平台「一直看漫畫」收入囊中。