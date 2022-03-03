中國房市調控鬆綁6年首見 河南鄭州19條措施具指標意義

河南鄭州發布房市19條措施，放寬購屋限貸。圖為去年7月鄭州水災情景。（ 新華社）

中國樓市復甦可期，省會級地方政府釋出政策鬆綁措施。河南鄭州 市發布19條穩樓市措施，首次出現放鬆限購限貸內容，這是2016年來房市調控後首見鬆綁，具有指標意義，另外，官方也調查建商的資金需求，可能會有進一步「金援」建商的政策。

分析認為，在全國兩會開幕前，鄭州市的舉措顯然獲得中央默許，釋放穩樓市積極訊號，中國房地產 市場整體也處於築底的過程中，預計樓市「小陽春」將有條件在多地出現。

路透報導，河南省房地產業協會近日發布文件，要求統計開發企業（項目）資金需求情況並上報給政府，河南省房地產業協會工作人員2日表示，一天內就有上百個項目申報。外界猜測，這些資料可能做為後續相關政策的依據。

另一方面，河南省鄭州市發布《關於促進房地產業良性循環和健康發展的通知》（以下簡稱《通知》）中，除了給大學生購房補貼、鼓勵老人投靠家庭新購住房等措施外，最引發關注的是降低個人住房消費負擔，不僅下調房貸利率，而且還放鬆首套房貸認定標準。

平安證券地產團隊分析，鄭州對有一套住房並已結清相應貸款的家庭執行首套房貸款政策，首付比率由60%降至30%，即二套房貸款實行「認貸不認房」，是2016年調控收緊以來首個鬆綁「認房又認貸」重點城市。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進則認為，鄭州成為今年中國首個在限購限貸方面全面放鬆的城市，具有行業風向標意義。他指出，政策從此前鼓勵房貸、降低首付到放鬆限購，對購房家庭增加購房套數有積極作用。此外，鄭州的動作也說明二線城市開始進入政策持續放鬆階段。而此次訊號在中國兩會前釋放，代表各地基於樓市狀況，因地制宜出台政策的主動性與急迫性。

貝殼研究院高級分析師潘浩指出，鄭州的《通知》對其他城市有借鑑意義。年初開始，各城市樓市政策密集發布，全國房地產市場整體也處於築底的過程中，預計樓市「小陽春」將有條件在多地出現。

中信證券地產團隊認為，該政策具備示範效應，未來將開啟更密集政策窗口，預計房地產市場銷售將在今年3月見底，建商投資信心有望在第2季逐步恢復。