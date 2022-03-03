外資匯出6億美元 新台幣爆量貶值 創4個半月新低

俄烏戰事延燒使國際避險情緒升溫，外資匯出6億美元，造成新台幣爆量貶值。（本報資料照片）

俄烏戰事延燒使國際避險情緒升溫，熱錢匯出潮方興未艾。匯銀主管估計，外資2日持續賣股匯出，估計一天就匯出6億美元，新台幣匯率 終場貶值5分，收在28.07元，為逾四個半月來的新低。眼見新台幣匯率貶至28元以下，出口商蜂擁拋匯，雙方你丟我撿、匯市交投熱絡，總成交量擴大至19.5億美元。

大型國銀交易室主管透露，俄烏交戰進入第七天，雙方雖進入談判階段，但市場預期短期內難有結果，再加上美國聯準會 3月升息在即，兩大利空衝擊國際股匯市，台北股匯也受到拖累、雙雙下挫。

資深匯銀主管說，「俄烏爆發戰爭，本就讓具有避險概念的美元身價大漲，再加上聯準會3月看起來還是會升息，這兩項都是讓熱錢出走的關鍵主因。」展望後市，匯銀主管認為，新台幣匯率短期內將維持偏弱走勢，預料將在27.9~28.2元區間波動整理。

證交所資料顯示，台股 2日跟隨多數亞股回落，外資賣超台股逾192億元，匯市在2日午後也湧現一波出走潮，新台幣匯率終場貶值5分，收在全日最低點28.07元。

匯銀主管說，出口商看到28元以下價位，隨即進場大賣美元，這股賣壓，成為支撐新台幣匯率的關鍵主因。

匯銀主管表示，目前適逢月初，並非出口商傳統拋匯旺季，因此，比起外資如潮水一般的匯出潮，出口商的拋匯力道還是略遜一籌，市場美元需求大於供給，新台幣匯率終場貶值5分，收在逾四個半月的新低水準。